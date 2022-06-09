İşte Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Cem Uzan'ın ilk vaadi! Şaşırtmadı
Devleti hortumlayıp milletin paralarına çöken ve Fransa'ya firar eden hortumcu Cem Uzan, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından ilk vaadini açıkladı.
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Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan firari hortumcu Cem Uzan, ilk vaadi alkol oldu. Millete ucuz yoldan alkol içirtip kafa bulduracağını vaat eden Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan, cumhurbaşkanı olması halinde her türlü alkollü içecekte ÖTV'nin sıfırlanacağını açıkladı.
Uzan, sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:
İçki içmeyi yasaklayamadığın için fiyatları yükseltip insanları içemez hale getirmeye çalışıyorsun. İsteyen istediğini içer. Sen, insanların özgürlüğünü kısıtlama hakkına sahip değilsin.
'Bira, rakı, şarap, viski ve her türlü alkollü içecekte ÖTV sıfır (0) olacak. Sadece KDV olacak. Satış için izin alınması gerekmeyecek. Yalnızca bildirimde bulunulacak.
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