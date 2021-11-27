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Dünya İşte CIA'in "Taliban" stratejisi: Uydurma haberler yapın
Dünya

İşte CIA'in "Taliban" stratejisi: Uydurma haberler yapın

Wikileaks'in 2010 yılında sızdırdığı, CIA'in Taliban'ın kadınlara zulmettiğine dair haberler uydurulması tavsiyesi, ABD basınında benzer haberlerin çıkmasıyla yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 16:07:00 -
İşte CIA'in "Taliban" stratejisi: Uydurma haberler yapın

Wikileaks'in 2010 yılında sızdırdığı, CIA'in Taliban'ın kadınlara zulmettiğine dair haberler uydurulması tavsiyesi, ABD basınında benzer haberlerin çıkmasıyla yeniden gündemde.

2010 tarihli belgede ABD'nin dış istihbarat servisi CIA'in 11 Mart 2010 tarihli bir gizli yazışması yer alıyordu.

Belgede CIA, Taliban'ın kadınlara kötü davrandığına yönelik haberlerin uydurulması tavsiyesinde bulunuyor. Bu imaj üzerinden başta Batı kamuoyu olmak üzere dünya genelinde Afganistan Savaşı'nı meşrulaştırma ve ABD'nin Afganistan'daki savaşına destek toplama amacı güttüğü değerlendirmeleri yapılıyor.

ABD'nin propaganda stratejisi

Wikileaks'in yayınladığı belgeye göre 11 Mart 2010'da CIA'in "Sorun Çözmeye Yönelik Kırmızı Oda" isimli alt yapılanması ABD'nin sürdürdüğü Afganistan Savaşı'na olan Batı ve dünya kamuoyunun desteğinin zayıfladığı, savaşın meşruiyetini yitiriyor olduğu gerekçesiyle bir propaganda stratejisi ortaya koyuyor.

ABD basınında Taliban'ın Afganistan'da kadınlara kötü davrandığına, zulmettiğine ilişkin korku hikayeleri uydurulması tavsiyesinde bulunuyor. Bu yolla Batı kamuoyunda bu savaşın haklılığına olan inancın artırılmasının hedeflendiği, kamuoyunun da savaşa destek de Batılı hükümetleri yönlendireceği tahmin ediliyor.

Yine aynı tavsiye içeriğinde Afganistan'daki NATO güçlerinin halka karşı işlediği savaş suçlarının unutturulabilmesi için de kadınlar başta olmak üzere Afgan halkına çok iyi davrandığının işlenmesi gerektiği tavsiye ediliyor.

2001'de Afganistan'ın işgalinde de, bu işgalin meşrulaştırılabilmesi için Afganistan'da kadın meselesinin işlenmesine özel önem verilmiş, Taliban'ın kadınlara kötü davrandığı medyada işlenmişti.

 

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