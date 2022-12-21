İşte CHP’lilerin WhatsApp gruplarında izlenme rekorları kıran görüntü! Çok ama çok şaşıracaksınız

Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu’nu sımsıkı sardığı görüntülerin CHP’lilerin WhatsApp gruplarında izlenme rekorları kırdığını belirten Hüseyin Likoğlu, altılı masada yaşanan kaotik durumu köşesine taşıdı. Likoğlu, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

"Saraçhane’de mahkeme kararının açıklanmasını bekliyorlar. CHP’li İmamoğlu makam masasında oturuyor. Makam masasının önündeki iki koltuktan birinde Haydar Baş’ın oğlu Hüseyin Baş, karşısındaki koltukta da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oturuyor. Makam odasındaki karşılıklı sandalyelerde de başka partililer.

Odada bir hareketlilik oluyor. Yüzü görünmeyen bir adam Ekrem İmamoğlu’na cep telefonundan bir şey gösteriyor. Ardından İmamoğlu “53 dâhil, yasaklama da dâhil…” diyor. Meral Akşener de odada bulunan Bahadır Erdem’e soruyor. Açıklanan cezanın siyasi yasağı içerdiğini öğrenince ellerini dizlerine vurarak ayağa kalkıyor, sevinçle İmamoğlu’na sarılıyor.

Mahkeme kararının beklendiği makam odası bir an düğünevine dönüyor. Tabii Meral Akşener ve tayfası için düğünevi oluyor. Canan Kaftancıoğlu için ise cenaze evi. Canan Hanım, Ekrem İmamoğlu’na verilen cezaya üzüldüğü için cenaze evi olmuyor tabii. İmamoğlu’nun haksız mirasa konduğunu düşündüğü için üzülüyor.

Sonrası hepimizin malumu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Almanya programını yarıda kesip, dönüyor. Gece saatlerinde Saraçhane’ye geliyor. Soğuk karşılamada suratlar asık. Ertesi gün her şey netleşmeye başlıyor. Kılıçdaroğlu sabah katıldığı Halk TV yayınında Akşener’in kendisini aramadığını söylüyor. Bu kararın Cumhurbaşkanlığı adaylığını etkilemeyeceğini ekliyor, İmamoğlu’nun belediye başkanlığına devam edeceğini vurguluyor.

İstanbul’da bunlar olurken, Ankara’da genel merkezlerde de saflar belirginleşmeye başlıyor. Kılıçdaoğlu’na yakın isimler tavırlarını net bir şekilde ortaya koyarken, Meral Akşener’in İmamoğlu’nu sımsıkı sardığı görüntüler CHP’lilerin WhatsApp gruplarında izlenme rekorları kırıyor. (...)"