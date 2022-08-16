İşte CHP'li Mansur Yavaş’ın ajansının algısı!
AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı (Yerel Yönetimler Başkanı) Av. Mehmet Yılmazer, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın ajansının nasıl algı yaptığını gözler önüne serdi.
YENİ AKİT / ANKARA
AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı (Yerel Yönetimler Başkanı) Av. Mehmet Yılmazer, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın ajansının nasıl algı yaptığını gözler önüne serdi.
Resmi sosyal meyda hesabından paylaşımda bulunan AK Partili Yılmazer, “Mansur Yavaş’ın ajansı bakın nasıl algı yapıyor. Twite verilen cevaba, twiti atan öylesine bir paylaşım diyor. Ama Mansur’un algı ekibi Ankara’nın milyonlarını Twitter’da harcıyor. Emanet edilen çocuk yok. Algı var, reklam var. Sosyal medyaya harcanan milyonlar var” ifadelerini kullandı.