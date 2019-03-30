İşte CHP’li belediyeciliği! İşçinin parasıyla seçim kampanyası

CHP’li Şişli Belediyesi’nde skandallar bitmiyor. 5 yıldır Şişli Belediye Başkanı olan CHP’li Hayri İnönü, başarısız icraati ile CHP’yi yıprattı. Bu nedenle de, partisi tarafından seçimde yeniden aday gösterilmedi.

Şişli Belediyesini iflas ettiren Hayri İnönü’nün beceriksiz yönetimi nedeni ile, Belediyeye her gün haciz geliyor. Bu da yetmezmiş gibi, işçiler aylardır maaş alamıyor.

Bu duruma isyan eden DİSK’e bağlı işçiler, geçtiğimiz günlerde işi bıraktı, Şişli’nin her tarafı çöp yığınları ile doldu.

Belediye bütçesinden bir sürü gereksiz organizasyon yapıp, şarkıcılara konser için 200.000 lira veren Hayri İnönü, şimdi bir başka skandala, imza attı.

İnönü’den skandal suç

CHP’nin adayı Muammer Keskin’in tüm kampanya faaliyetlerini, yasa dışı şekilde finanse eden Hayri İnönü, yeni bir skandala, daha doğrusu, ciddi bir suça imza attı.

Seçim günü, Beyoğlu, Esenler, Kağıthane ve Şişli’de sandıkta görev yapacak CHP’li gözlemciler için, toplam 28.656 kumanya, bugün saat 12:00’den itibaren, Şişli Belediyesi’nin Garajlar Atölyesinde hazırlanmaya başladı.

CHP’li Şişli Belediyesi iş emrine göre, Beyoğlu ilçesi için 5.388, Esenler ilçesi için 8.280,Kağıthane için 8.880, Şişli ilçesi için de 6.100 kumanya hazırlanıp, sandıkta görev yapan CHP’li gözlemcilere teslim edilecek.

İşte bu suçun, belgesi: