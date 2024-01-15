DEM’lenenler böyle istedi! CHP’ye İstiklal Marşı'nı reddeden aday

CHP ve DEM'in Mersin Akdeniz Belediye başkanlığı için ortak adayı DEM'li Nuriye Arslan oldu.

Arslan 2022 haziran ayındaki belediye meclis toplantısında, İstiklal Marşı'nı okumamış ve "okumak zorunda değilim" sözleriyle kendini savunmuştu.

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CHP DEM'in şartına uyarak aday açıklamamıştı!

CHP, Mersin Büyükşehir'de destek beklediği DEM Parti için Mersin'in Akdeniz ilçesinde adayını açıklamadı. Bölge pazarlık konusu oldu. Akdeniz, DEM Parti'nin en güçlü olduğu ilçelerin arasında yer alıyor. Bu gücü elinde tutmak isteyen DEM Parti, aday belirleme sürecinde CHP'ye şart koştu. DEM Parti, Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayına destek vermelerinin karşılığında Akdeniz'in kendilerine bırakılmasını istedi. Dün de parti cephesinde yapılan halk oylamasında ilçelerin adayları seçildi. Akdeniz ilçesini kazanan isim ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Nuriye Arslan, CHP-DEM Parti'nin Mersin Akdeniz ilçesi ortak belediye başkan adayı oldu. Arslan, 2022 haziran ayındaki belediye meclis toplantısında “İstiklal Marşını okumak zorunda değilim.” çıkışıyla tepkileri üzerine çekmişti.

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