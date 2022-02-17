İşte CHP ve AK Parti farkı!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Belediyeciliği ile CHP Belediyeciliğini yaptığı paylaşım ile gözler önüne serdi.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Belediyeciliği ile CHP Belediyeciliğini yaptığı paylaşım ile gözler önüne serdi.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, İşte CHP Belediyeciliği… İstanbul’da CHP’li İBB yönetimi, suya %90’la %175’e varan oranlarda zam yapmak istediler. AK Parti Grubu olarak fahiş fiyat zammını kabul etmedik. İşte AK Parti Belediyeciliği… AK Belediyelerimiz sudaki KDV oranını %8’den %1’e indirdi” ifadelerini kullandı.