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Siyaset İşte CHP kafası: Feribot iskelemizi geri istiyoruz!
Siyaset

İşte CHP kafası: Feribot iskelemizi geri istiyoruz!

Yeniakit Publisher
2023-04-13 10:41:00 -
İşte CHP kafası: Feribot iskelemizi geri istiyoruz!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "İşte CHP kafası: Feribot iskelemizi geri istiyoruz!" başlıklı yazısı...

Dünyanın konuştuğu Çanakkale Köprüsü'ne karşı çıkan CHP'liler, köprü yerine feribot çağrısı yaparak beyin yaktı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, söz konusu çağrıyı eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Önceki gün Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale’de idi.

“Türkiye’nin yazgısını değiştireceğiz” başlığı ile bir miting düzenlemiş.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çanakkale’nin CHP’lileri de miting alanına gelmişler, en öne de, “Kapatılan Çardak feribot iskelemizin açılmasını istiyoruz” pankartını açmışlar..

Çanakkale’yi o kadar ayrıntılı bilmesem de, “Feribot” deyince, “Çanakkale” deyince..

Ben çaktım mevzuyu..

Dünyanın incisi, Türkiye’nin gözbebeği konumunda Çanakkale Köprüsü yapılmış.

Araçlar beklemeksizin, Avrupa yakasından Asya yakasına, veya tersine geçiyorlar..

Ama CHP’nin feribotçuları, “Biz iskelemizi geri istiyoruz” diye pankart açıyorlar..

Kemal bey de, o pankartı görünce, “Bu ne saçma şey. Siz bizi gerici bir parti gibi algılatacak bu pankartı niye açıyorsunuz. Kaldırın şunu. Bu çağda, köprü yapılmış, feribot ile geçmek de ne?” demesi gerekirken..

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