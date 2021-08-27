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Siyaset İşte CHP ikiyüzlülüğü! Düşmanlık yaptıkları mültecileri çalıştırdılar
Siyaset

İşte CHP ikiyüzlülüğü! Düşmanlık yaptıkları mültecileri çalıştırdılar

Yıllardır mültecilere yaptıkları düşmanlıkla halkı kin ve nefrete teşvik eden CHP, Çanakkale İl Binası'nda mülteci işçi çalıştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 16:04:00 -

Erken seçim isteyen ve seçim çalışmalarını 'mülteciler' üzerinden yürütmeye başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Benim millete sözüm var. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla iktidar olursam ben o gün Suriyelileri davulla zurnayla kendi ülkelerine göndereceğim." demişti.

Sonrasında yaptığı açıklamalarda da bu yöndeki söylemlerini sürdüren Kılıçdaroğlu'nun partisi CHP'nin ise mültecileri parti binasının işleri için çalıştırdığı ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, CHP Çanakkale İl Başkanlığı binasının çatı yenileme çalışmalarında yabancı uyruklu işçilerin çalıştığı görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yabancı uyruklu işçilerin 'Sınır namustur' yazılı pankartın olduğu CHP binasından malzeme indirdiği görüldü.

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