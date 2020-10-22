İşte CHP Bu! Sahabeye kin kusan ahlaksız

Hasan Eğrigöz Ankara

İslam davası uğruna tüm zenginliğinden vazgeçen, İslam’ın ilk yıllarında bütün baskılara rağmen Müslüman olmuş ve İslam’ı seçmiş olan, bu tercihi nedeniyle ailesi tarafından hapsedilen ve şehid olan sahabe Mus’ab bin Umeyr’e hakaret eden CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı’ya tepki yağdı. CHP’li Avcı, AK Parti Gençlik Kolları’nın resmi sosyal medya hesabından yayınladığı, ‘Sen kimsin?’ adlı videoda geçen, ‘Sen Mus’ab bin Umeyr’sin’ ifadelerini çarpıtarak, yalan yanlış ifadelerle şehid sahabeyi hedef alarak, haddi aşan hakaretlerde bulundu. Konuya ilişkin Akit’e konuşan STK temsilcileri hem şehid sahabe Mus’ab bin Umeyr’i anlattılar, hem CHP’li Mücahit Avcı’ya sert tepki gösterdiler.

Densizliktir

Erdemliler Derneği Başkanı Kasım Akgönül: “Peygamber Efendimizin yetiştirmiş olduğu sahabe, İslam’ın öğretileriyle yetişmiş genç neslin örnek fertlerinden biridir Mus’ab Bin Umeyr. Peygamberimizin ashabına dil uzatmak en basit ifadeyle densizliktir. İslam’dan bihaber olmaktır. Dinin temel ilkelerinden bir haberdir ve cehalettir. Bu ifadeleri sarf eden de tüm kamuoyuna özür borçludur.”

Millet CHP’yi görsün

İnanç Özgürlüğü Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir: “CHP kurulduğu günden itibaren İslam’a, Peygambere, Kur’an’a sahabeye düşman olarak kurulmuş bir zihniyetin ürünü. ‘Annemiz, babamız sana feda olsun’ diyen o sahabelerin gözdesi olan Mus’ab Bin Umeyr gibi sahabeye hakaret edercesine saygısızlık edilmesi bize yapılmış bir saygısızlık ve hakaret olarak görüyoruz. Halkımızı CHP zihniyetini görsün.”

Adı ‘mücahit’ ama...

AK Parti Milletvekili Hasan Turan: “Adı ‘Mücahit’ ama ‘Cehaletin Babası’ kıvamında CHP’de danışmanlık yapıyor. Gençlerin hazırladığı videoyu bahane ederek Peygamber Efendimizin ashabına dolayısıyla İslami değerlere saldırmış. Yarın seçim olsa mevlid okuturlar. En önde dinlerler. Yetmezse ‘Yasin’ de okurlar.”

AK Parti Milletvekili Şahin Tin: “CHP olarak hakaret etmediğiniz bir sahabe kalmıştı en sonunda bunu da yaptınız. İslam davası için tüm varlığından vazgeçerek ‘Hak’ yolda koşan Mus’ab Bin Umeyr’in Uhud savaşında şehit olduğunda cebinden kefen parası bile çıkmadığını duyunca da mı utanmayacaksınız? Yazık size!”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: “Bir insanın, bir Müslümanın Mus’ab Bin Umeyr hakkında bunu yazması için insani/İslami yanının çok zayıf olması gerekir. Melekeleri zayıflayan biri ‘Mücahit’ değil olsa olsa ‘Müsait’ olur.”