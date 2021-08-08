İşte Can Ataklı'nın Yunan versiyonu... Soruşturma başlatıldı

Yunanistan'da sosyal medya hesabı üzerinden "Ekali ve Kastri'nin de yanıp kül olması için dua ediyorum, çünkü bu işe yaramaz hükûmetin düşmesinin tek yolu budur" diye paylaşım yapan Yunan avukat Stavroula Tomara hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma başlatıldı

Yunanistan'daki orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Yunan avukat hakkında soruşturma başlatıldı.

Stavroula Tomara isimli avukat, "Ekali ve Kastri'nin de yanıp kül olması için dua ediyorum, çünkü bu işe yaramaz hükûmetin düşmesinin tek yolu budur." paylaşımında bulundu.

Öte yandan, yine Yunanistan merkezli yayın yapan in.gr haber sitesi, avukat Stavroula Tomara'nın 2016'da Türkiye'de gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ'cünün avukatlığını üstlendiği bilgisini paylaştı.

Akıllara Can Ataklı'nın açıklamalarını getirdi

Yunan avukatın "Umarım bu ormanlar yanar, çünkü bu hükûmetin düşmesinin tek yolu budur" açıklaması, CHP yandaşı Can Ataklı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı küstah sözleri akıllara getirdi.

YouTube kanalından bir video yayımlayan Can Ataklı, "Erdoğan'ın gitmesi için büyük yangınlar olması lazım" demişti.