İşte bunun için Erdoğan’a güveniyoruz!

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Erdoğan düşmanlarının bugüne kadar hükümeti devirmek için giriştiği türlü oyunları sıraladı. Gezi isyanından 17-25 Aralık'a, 15 Temmuz'dan TRT bildirisine kadar yapılan hain girişimleri tek tek sıralayan Karahasanoğlu, dolar operasyonunun da boşa çıkacağını söyledi. Karahasanoğlu "Son darbe girişimi olan, dolar operasyonunda ne olacak? Tecrübe ile sabit, dün ne oldu ise, Allah’ın izni ile, bugün de o olacak.. Çünkü, fakir fukaranın duası, Tayyip Erdoğan ile.. Bu milletin ezilmiş insanlarının duası Cumhurbaşkanı ile.." ifadelerini kullandı.

İşte o yazı;

Dolar 18 TL’yi geçti..

Onların anladıkları dilden, onların lügatlarındaki tanımlama ile cevap vereyim..

İstanbul işgal edilmiş..

Mustafa Kemal, Dolmabahçe’den bakıyor..

İngiliz gemilerine gözlerini kilitleyerek söylüyor:

“Geldikleri gibi giderler.”

Bana kalırsa, geldikleri gibi gitmediler.

İthal kanunlarını bize miras bıraktılar.

Orası ayrı konu.. Ama..

En kötü günde bile.. Kendinize güveniyorsanız.. Umut içinde olursunuz..

Gezi isyanının yaşandığı günlerde.

Üç tane çapulcu, gençleri tahrik etmek için.

“Az dişinizi sıkın. Üç gün daha sokakta kalırsanız, Birleşmiş Milletler Türkiye’deki yönetime el koyacak. Başaracağız. İktidarı devireceğiz” diyorlardı..

Üç tane çapulcuya ülke teslim edildi mi? Hayır..

Türkiye’nin tamamına sirayet ettirdikleri Gezi isyanı ile..

Devletin okullarından öğrencileri toplayıp, sokaklara götürdüler mi?

Üniversitelerde rektörler, “Sınavları erteledik. Öğrenciler eylemlere rahat rahat gidebilir” açıklaması yaptılar..

“Tamam artık.. Bu sokağın önünde kimse duramaz” denildi..

Umudumuzu tükettik mi? Hayır..

Dedikleri oldu mu?

Hayır..

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