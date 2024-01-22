İşte bunlar sizin eseriniz! Coğrafyalar böyle damgalanıyor
Her ülkenin, her bölgenin kendine özgü ürünü var. Türkiye de bu noktada son dönemde öne çıkan ülkeler arasında. İşte Türkiye'nin yerel ve milli ürünlerinin profili:
Coğrafi işaret tanımlamasıCoğrafi işaretler, Antep Baklavası, Malatya Kayısısı, Aydın inciri gibi benzerlerinden farklılaşmış ve bu farklılığı, ününü kazandığı yöreye borçlu olan, katma değeri yüksek ürünleri kapsıyor. Özellikleri veya ünü itibariyle, kaynaklandığı yöre ile özdeşleşmiş ürünleri gösteren coğrafi işaretler hem kendi üreticilerine ve yörelerine hem de ülkemize önemli ekonomik katkı sağlar. Menşe adı ve mahreç işareti olarak iki türü olan coğrafi işaretler, ihracat potansiyeli yüksek ürünlerdir.
Geçen yılın ürün performansıTürk Patent ve Marka Kurumuna göre 2023 yılı bitmeden Ayaş Domatesi, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ezine Peyniri, Maraş Tarhanası ve Safranbolu Safranı'nın tescilinin gerçekleşmesiyle Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaretlerimizin sayısı 19'a yükseldi.
Menşe nedir?
Geleneksel Ürün Adı: Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için en az otuz yıl süreyle kullanılan adlardır.Coğrafi işaretler ürün üzerinde kullanıldığında, beraberinde amblemin bulunması zorunludur. Geleneksel ürün adlarında amblem kullanımı zorunlu değildir; amblem kullanımı ile Mevzuatın sağladığı korumadan faydalanmak mümkündür.