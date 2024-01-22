İşte bunlar sizin eseriniz! Coğrafyalar böyle damgalanıyor

Ülkemizde giyim ve kuşamdan yeme içme sektörüne kadar yerel ve milli atılımlar gerçekleştirilmeye çalışılırken hatta bu adımlar devlet tarafından da desteklenirken bazı kavramların vatandaşın kafasında oturması gerekiyor. Birbirinden çok farklı anlam ve tanımda olmalarına rağmen bazı terimler havada kalabilmekte. Biz de bu satırlarda bu kafa karışıklığını aydınlatmaya çalışacağız...

Coğrafi işaret tanımlaması Coğrafi işaretler, Antep Baklavası, Malatya Kayısısı, Aydın inciri gibi benzerlerinden farklılaşmış ve bu farklılığı, ününü kazandığı yöreye borçlu olan, katma değeri yüksek ürünleri kapsıyor. Özellikleri veya ünü itibariyle, kaynaklandığı yöre ile özdeşleşmiş ürünleri gösteren coğrafi işaretler hem kendi üreticilerine ve yörelerine hem de ülkemize önemli ekonomik katkı sağlar. Menşe adı ve mahreç işareti olarak iki türü olan coğrafi işaretler, ihracat potansiyeli yüksek ürünlerdir.

Geçen yılın ürün performansı Türk Patent ve Marka Kurumuna göre 2023 yılı bitmeden Ayaş Domatesi, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ezine Peyniri, Maraş Tarhanası ve Safranbolu Safranı'nın tescilinin gerçekleşmesiyle Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaretlerimizin sayısı 19'a yükseldi.

Menşe nedir?