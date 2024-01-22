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Ekonomi İşte bunlar sizin eseriniz! Coğrafyalar böyle damgalanıyor
Ekonomi

İşte bunlar sizin eseriniz! Coğrafyalar böyle damgalanıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-22 14:22:00 -
İşte bunlar sizin eseriniz! Coğrafyalar böyle damgalanıyor

Her ülkenin, her bölgenin kendine özgü ürünü var. Türkiye de bu noktada son dönemde öne çıkan ülkeler arasında. İşte Türkiye'nin yerel ve milli ürünlerinin profili:

Ülkemizde giyim ve kuşamdan yeme içme sektörüne kadar yerel ve milli atılımlar gerçekleştirilmeye çalışılırken hatta bu adımlar devlet tarafından da desteklenirken bazı kavramların vatandaşın kafasında oturması gerekiyor. Birbirinden çok farklı anlam ve tanımda olmalarına rağmen bazı terimler havada kalabilmekte. Biz de bu satırlarda bu kafa karışıklığını aydınlatmaya çalışacağız...

Coğrafi işaret tanımlaması

Coğrafi işaretler, Antep Baklavası, Malatya Kayısısı, Aydın inciri gibi benzerlerinden farklılaşmış ve bu farklılığı, ününü kazandığı yöreye borçlu olan, katma değeri yüksek ürünleri kapsıyor. Özellikleri veya ünü itibariyle, kaynaklandığı yöre ile özdeşleşmiş ürünleri gösteren coğrafi işaretler hem kendi üreticilerine ve yörelerine hem de ülkemize önemli ekonomik katkı sağlar. Menşe adı ve mahreç işareti olarak iki türü olan coğrafi işaretler, ihracat potansiyeli yüksek ürünlerdir.

Geçen yılın ürün performansı

Türk Patent ve Marka Kurumuna göre 2023 yılı bitmeden Ayaş Domatesi, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ezine Peyniri, Maraş Tarhanası ve Safranbolu Safranı'nın tescilinin gerçekleşmesiyle Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaretlerimizin sayısı 19'a yükseldi.

Menşe nedir?

Menşe adı, özelliklerini üretildiği yöreye borçlu olan ve tüm üretim süreçleri özdeşleştiği yörede gerçekleşen coğrafi işaretleri gösterir.Mahreç işareti, belirgin bir özelliği veya ünü, özdeşleştiği yöreden kaynaklanan ürünleri gösterir.

Geleneksel Ürün Adı:  Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için en az otuz yıl süreyle kullanılan adlardır.Coğrafi işaretler ürün üzerinde kullanıldığında, beraberinde amblemin bulunması zorunludur. Geleneksel ürün adlarında amblem kullanımı zorunlu değildir; amblem kullanımı ile Mevzuatın sağladığı korumadan faydalanmak mümkündür.

Coğrafi ürünler sergilendi
Coğrafi ürünler sergilendi

Ekonomi

Coğrafi ürünler sergilendi

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