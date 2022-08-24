"İşte bunlar Peygamber Ocağı ordumuza yakışır güzellikler"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde dua etmesine bir destek de Halil Konakçı’dan geldi.
YENİ AKİT / ANKARA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde dua etmesine bir destekte Halil Konakçı Hoca’dan geldi.
Halil Konakçı Hoca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
“Yemek duasında bile Allah demenin yasak olduğu, başörtülü annelerin yemin törenlerine sokulmadığı düzenden, DİB Başkanının duasıyla ve Bakan beyin “abdestle göreve çıkın” diye tavsiyede bulunduğu subay mezuniyetine geçiş. İşte bunlar Peygamber Ocağı Ordumuza yakışır güzellikler”