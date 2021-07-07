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Gündem İşte 'borçları ödeyeceğim' diyen 'Tosuncuk'un cebinden çıkan para!
Gündem

İşte 'borçları ödeyeceğim' diyen 'Tosuncuk'un cebinden çıkan para!

Emniyetteki ifadesinde dolandırdığı kişilerin paralarını ödeyeceğini söyleyen Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın yurda getirildiğinde üzerinde 116 lira değerinde 70 Brezilya Reali çıktığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 20:11:00 - 2021-07-07 20:15:35
İşte 'borçları ödeyeceğim' diyen 'Tosuncuk'un cebinden çıkan para!

‘Çiftlik Bank’ davasının bir numaraları sanığı Mehmet Aydın’ın, teslim alınarak yurda getirildiğinde üzerinde 116 lira değerinde 70 Brezilya Reali çıktığı öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde “borçları ödeyeceğim” diyen Aydın’ın, bu ödemeyi nasıl yapacağına kaçamak cevaplar verdiği kaydedildi.

Lüks hayatı soruldu

Kurduğu “Çiftlik Bank” sistemi üzerinden çok sayıda kişiyi mağdur ettiği iddiasıyla yargılanan soruşturmanın bir numaralı sanığı Mehmet Aydın’ın, geçtiğimiz yıllarda Güney Amerika ülkelerinde lüks hayatı gündem olmuştu. İstanbul Emniyetindeki sorgusunun ardından bu sabah adliyeye gönderilen Aydın’ın lüks yaşamıyla ilgili de sorular sorulduğu kaydedildi.

Brezilya'ya kaçmıştı

Uruguay’daki para trafiğini, bütün ticari ve hukuki bağlantılarını sağlayan ortağı Osman Naim K.’nın Montevideo’da hükümet güçlerince tutuklandıktan sonra Brezilya’ya kaçan ‘Çiftlik Bank’ davası sanığı Aydın’ın, bu ülkede tutuklanmaktan son anda kurtulup kaçtığı öğrenildi. İfadesini alan sorgu polislerine “borçları ödeyeceğim” diyen Aydın, bu ödemeyi nasıl yapacağına kaçamak cevaplar verdiği aktarılırken, ‘boşandı’ denilen eşi Sıla Aydın ile de resmi kayıtlara göre henüz evli oldukları aktarıldı.

Firari olarak kırmızı bültenle arandığı sırada yaşadıkları hakkında da bilgi veren Aydın’ın, Uruguay’da tutuklanmaktan son anda kurtulduğu, bu ülkedeki Ferrari marka aracına ve lüks evine el konulduğunu anlattığı ortaya çıktı.

Parası bitince Bitcoin'leri harcamış

Sanık Aydın’a Balıkesir’de Nisan 2018’de polis ekiplerince düzenlenen baskında el konulan yüzlerce bilgisayarın bulunduğu depoyla ilgili de sorular yöneltildi. Bitcoin tarlası olarak kullanılan adresle ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Mehmet Aydın’a “Hesaplarında kripto para var mı?” diye de soru yöneltildi. Aydın’ın polisin bu sorusuna “Vardı, ancak mal varlığıma el konulunca harcadım” dediği aktarıldı.

Borçları nasıl ödeyecek?

Mehmet Aydın’ın, polisteki sorgusunda mağdurlarla yaptığı anlaşmalar gereği, iflas ettiğinde ya da sistemin kapatılması durumunda, Türkiye’de kurduğu 200 milyon liralık tesisleri teminat olarak gösterdiğini söylediği öğrenildi. Soruşturma gereği el konulan mal varlığı ile bu borçların nasıl ödeyeceği sorulan Çiftlik Bank kurucusunun, yöneltilen bu tür sorulara kaçamak cevaplar verdiği, nakit parası olup olmadığını ise yanıtsız bıraktığı ileri sürüldü.

Cebinden 70 Brezilya reali çıktı

Milyonlarca liralık vurgun iddiası gündemde olduğu sırada Arjantin’e giden, 40 dakikalık feribot yolculuğuyla geçen, burada kurduğu inşaat şirketine el konulunca yaşamını Brezilya’da sürdüren Aydın’ın Türkiye’ye geldiğinde cebinde 116 lira karşılığına denk düşen 70 Brezilya reali olması dikkat çekti.

 

Son dakika! 'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank kurucusu İstanbul'a getirildi
Son dakika! 'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank kurucusu İstanbul'a getirildi

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