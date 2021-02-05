İşte Boğaziçi gerçeği! 528 kişiden sadece 2’si tutuklanmış!

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasının ardından başlayan olaylara ilişkin, “4 Ocak 2021’den bu yana 38 ilimizde toplam 528 kişi gözaltına alınmıştır. Bunlardan 2’si tutuklanmış, 108’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 390’ı serbest bırakılmıştır. Halen İstanbul’da 28 kişinin işlemleri emniyet müdürlüğümüzde devam etmektedir” bilgisini paylaştı. Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenleyen Çataklı, şöyle devam etti: “Gözaltına alınanlardan 220 kişinin DHKP/C, PKK/KCK, FETÖ/PDY, MLKP, TKEP-L, TKP/Kıvılcım ve Dev-Par olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı oldukları tespit edilmiştir. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz. Bu sözümüz herkese.”