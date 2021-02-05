  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İşte Boğaziçi gerçeği! 528 kişiden sadece 2’si tutuklanmış!
Gündem

İşte Boğaziçi gerçeği! 528 kişiden sadece 2’si tutuklanmış!

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasının ardından başlayan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:17:00 -
İşte Boğaziçi gerçeği! 528 kişiden sadece 2’si tutuklanmış!

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasının ardından başlayan olaylara ilişkin, “4 Ocak 2021’den bu yana 38 ilimizde toplam 528 kişi gözaltına alınmıştır. Bunlardan 2’si tutuklanmış, 108’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 390’ı serbest bırakılmıştır. Halen İstanbul’da 28 kişinin işlemleri emniyet müdürlüğümüzde devam etmektedir” bilgisini paylaştı. Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenleyen Çataklı, şöyle devam etti: “Gözaltına alınanlardan 220 kişinin DHKP/C, PKK/KCK, FETÖ/PDY, MLKP, TKEP-L, TKP/Kıvılcım ve Dev-Par olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı oldukları tespit edilmiştir. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz. Bu sözümüz herkese.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alparslan Kuytul safını belli etti: 'Gençler ateist de olabilir LGBTİ de'
Gündem

Alparslan Kuytul safını belli etti: 'Gençler ateist de olabilir LGBTİ de'

Boğaziçi Üniversitesi provokasyonuna ilişkin açıklamada bulunan Alparslan Kuytul da safını belli etti.
Erdoğan 'operasyon' mesajı vermişti! Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti
Gündem

Erdoğan 'operasyon' mesajı vermişti! Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sincar için kullandığı "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ..
Rusya'dan tarihi itiraf: O dönem Türkiye'nin düşmanlarını destekleme kararı aldık
Dünya

Rusya'dan tarihi itiraf: O dönem Türkiye'nin düşmanlarını destekleme kararı aldık

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Aleksandr Sotniçenko, Türkiye ile olan ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Sotniçenko, 201..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay