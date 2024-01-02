İşte bir Mars gününün hızlandırılmış hali! NASA paylaştı
Mars'taki Güneş kavuşumu nedeniyle görevlerine ara veren NASA’nın Curiosity keşif aracı, üzerindeki kameraları güneşin geçişini görüntülemek için kullandı.
Birkaç hafta önce NASA, Mars’da bulunan robotik araçlarının görevlerine ara vermişti.
Ara, "Mars - Güneş kavuşumu" nedeniyle verildi.
NASA duraklama dönemince Curiosity keşif aracının kameralarını çalışır durumda tuttu. Curiosity, 12 saat boyunca Güneş’in geçişini kaydetti.
Curiosity, görüntüleri 25 Kasım'da kavuşum sona erene kadar sakladı.
Öte yandan NASA’nın amacı, ortaya çıkabilecek herhangi bir hava olayını yakalayıp yakalayamayacağını görmekti. Bu gerçekleşmedi ancak Curiosity'nin 8 Kasım'da çektiği görüntülerde büyüleyici anlar yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Mars'ta Güneş'in geçişi, aracın ön ve arka tarafında bulunan Hazcam adlı kameraları tarafından çekilen fotoğraflardan oluşturuldu.