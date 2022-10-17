İşte Bill Gates’in yeni hedefi! 1,2 milyar dolarlık adımı attı

Koronavirüs ile ilgili açıklamaları ve tahminleri ile gündeme gelen Bill Gates'ten dikkat çeken bir hamle geldi. Koronavirüs aşılarına ciddi yatırımlar yapan Gates'in sıradaki hedefini açıkladı.



Dünya bir süredir Koronavirüs başta olmak üzere insan yaşamını tehdit eden virüslerle mücadele ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Koronavirüs benzeri bir pandemi ile insanlığın karşı karşıya kalacağını belirterek uyarılarda bulunan ünlü milyarder Bill Gates, yeni hedefini açıkladı. Gates’in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı, yeni bir bağışa imza attı. Bill Gates ve eski eşi Melinda tarafından yönetilen vakıf, dünya çapında çocuk felcini yok etme çabaları kapsamında 1.2 milyar Dolar bağış yaptı.

Bill Gates yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çocuk felcinin ortadan kaldırılması yakındır. Ancak şu an için hastalık bir tehdit olmaya devam ediyor. Birlikte çalışmak, bu hastalığı sona erdirebilir. Bu girişim çocukları çocuk felcine karşı korumaktan çok daha fazlasını yaptı. Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinde kilit bir rol oynadı” dedi. Küresel Çocuk Felcini Yok Etme Girişimi, 370 milyon çocuğu aşılamak için 2026'ya kadar 4,8 milyar dolarlık fon sağlamayı hedefliyor.

Yeni hedefi

Kovid-19'un son pandemi olmayabileceğini belirten Gates, yeni bir salgını önlemek için dikkat çeken bir karar almıştı. Gates'in planı söz konusu yatırımın yanı sıra Dünya çapında teşhis ve sağlık sistemlerine yönelik Ar-Ge'ye daha fazla destek sağlamayı da içeriyor.

'Biraz tuhaf'

Komplo teorisyenleri, Kovid-19 pandemisi boyunca Gates'i hedef aldı ve kanıt olmamasına rağmen Gates'in şirketleri tarafından geliştirilen mikroçiplerin aşılar yoluyla insanlara yerleştirildiğini iddia etti. Komplo teorilerine ve aşı karşıtlığı hakkında konuşan Gates şu ifadeleri kullanmıştı: “Gates Vakfı aşılarla, yeni aşıların icadıyla ve aşıları finanse etmeyle çok ilgileniyor. Bu çabalarla on milyonlarca hayat kurtarmış olmaktan gurur duyuyoruz.” Protestolar hakkında ne hissettiği sorulduğunda Gates, bunun 'biraz tuhaf' olduğunu söyledi.