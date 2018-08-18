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İşte Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Bundesliga’da Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Marco Fabian'a kanca attı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:09
İşte Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı!

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLDÜ 

TRANSFER Komitesi, Meksikalı ofansif orta saha oyuncusu Marco Fabian’ı gizlice İstanbul’a getirdi. Bundesliga’da Eintracht Frankfurt forması giyen yıldız futbolcunun transferi için Almanlar’la kesin anlaşmaya varıldı. 29 yaşındaki Fabian’ın Meksika Ligi’nden gelen teklif nedeniyle kafasının karışık olduğu aktarıldı. Dün İstanbul’a gelerek Başkan Fikret Orman ve kurmaylarıyla görüşen Fabian’a hem Beşiktaş’ın büyüklüğü anlatıldı hem de sözleşme görüşmeleri yürütüldü. 

AVRUPA’DA DEVAM EDECEK 

 MEKSİKA basınında çıkan haberlere göre, teknik direktör Adi Hütter ile sorunlar yaşayan ve sözleşmesinin bitimine 1 sezon kalan tecrübeli futbolcu için Meksika’nın Chivas takımı da devreye girdi. Ocak 2016’da Niko Kovac tarafından Frankfurt’a getirilen Fabian, Hırvat hocanın Bayern’e gitmesinin ardından Chivas’a dönebilir yorumları yapılıyordu. Ancak, yıldız futbolcunun “Kariyerime Avrupa’da devam etmek istiyorum” sözleri dün Meksika basınında geniş yer buldu. 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:09
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Anderson Talisca
  4. Marco Fabian
  5. Eintracht Frankfurt

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