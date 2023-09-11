İşte beklenen sorunun yanıtı! Gençler gerçekten iş beğenmiyor mu?

Günümüzde iş aramak kadar sahip olunan işte uzun süreli çalışabilmek de önemli. İşverenler ile çalışanlar arasındaki en büyük uyumsuzluk ücretler ve çalışma koşullarından kaynaklanıyor. İşverenlerin çalışanlarda teknolojiyi kullanabilme, fonksiyonel hareket edebilme, mesleki bilgi, makul ücret beklentisi, yetenek ve uzun süre çalışabilirlik refleksi aradığı görülürken, çalışanların ise şirketlerin ne vaat ettiğine, sosyal olanaklarına ve geleceği için referans olabilme potansiyeline dikkat ettiği belirtiliyor.

İş değiştirme sıklığı etkili mi?

Yenibiriş'in çalışma hayatına yönelik yaptığı araştırmada yeteneğin ve yetenek yönetiminin altı çizilirken işverenlerin çalışan bağlılığına ve aidiyete verdikleri önemi vurgulandı. Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, “Aidiyet işverenler için çok önemli. Şirketler artık çalışanlarının işe yatkınlıkların yanı sıra potansiyel ömürlerini ölçmeye de başladılar. Örneğin bir adayın çalışma hayatı 6 yıl, 8 yıl ve hatta 14 yıl aralıklarla değişmiş ise sürdürülebilir bir çalışma hayatı olduğuna işaret oluyor. Kısacası iş değiştirme sıklığı da seçim nedenleri arasında yer alıyor ” diye konuştu.

Şirketlerin adından çok vaatleri önemli

Adayların iş beklentilerine de değinerek, çalışılan şirketin iş ve sosyal hayat dengesi potansiyeline oldukça önem verildiğini belirten Uğur Karaboğa, “Adayların artık iş yeri seçerken aradığı koşullar da günümüze göre şekillendi. Yeni jenerasyon çalışanlar farklı avantajlara ve yan haklara odaklanıyor. Örneğin, şirketin sunduğu imkanlarla tatil yapılabilir mi? Şirket içerisinde yükselme imkanı var mı? İşveren çalışanın mesleki eğitimi konusunda ona destek veriyor mu? Yanı sıra iş başvurusu yaptığım şirket yeteneğimi ilerletirken bana ne derece referans olabilir?” şeklinde konuştu.

Beyaz yaka ile mavi yaka arasındaki makas daraldı

Araştırmaya göre, zam sürecinde şirketlerin asgari ücrete yapılan zam oranını tavan olarak belirlemesi önemli. Bu kapsamda en düşük maaş alanlara yüzde 35, en yüksek maaş alanlara ise yüzde 20 zam yapıldı. Bu nedenle de mavi ile beyaz yaka arasındaki ücret makasının daraldı. Pandemi sonrası dönemde hibrit ve uzaktan çalışma biçimleri işveren ile çalışanlar arasındaki en önemli gündemlerden biri oldu. Türkiye’de, işverenler ile çalışanlar arasındaki en büyük uyumsuzluk ücretlerden ve çalışma koşullarından kaynaklanıyor. Çalışma hayatında işverenler, nitelikli eleman bulmakta zorlanırken çalışanların talepleri de artık çok net.

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