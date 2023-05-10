İşte batı bu! NATO'ya girer girmez yan çizdiler: " Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz "

Henüz terör örgütü PKK ve YPG üyelerinin tamamını iade etmeden ve terör örgütü finansal faaliyetlerinin kökünü kurutmadan NATO’ya kabul edilen Finlandiya’nın tavrı değişti.

Geçen yıl haziran ayında Madrid’de yapılan NATO zirvesinde İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakat metni uyarınca İsveç ve Finlandiya, terör örgütü PKK-YPG’ye yönelik adımlar atma sözü vermişti.

Finlandiya, NATO’ya girene kadar “Türkiye’nin isteklerini yerine getiriyoruz” dedi ve geçen ay Türkiye’nin vetosunu kaldırması ile NATO’ya kabul edildi.

Dün Almanya’da bulunan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Alman gazetesi Tagesspiegel’e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, terör örgütü tanımını genişletmek istiyor. Biz PKK'ya odaklandık. Türkiye YPG'nin de terörist olarak tanınmasını istiyor. Aynı fikri paylaşmıyoruz. Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırdık ama hangi silahı satacağımıza biz karar veririz. Şüpheli iadesinde de aynı şey geçerli.”

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