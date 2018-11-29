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İşte Başkan Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkum edilen Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Man Adası iddiaları' nedeniyle bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkum edildi. Kılıçdaroğlu'nun bu tazminatı nasıl ödeyeceği ise merak konusu...

29 Kasım 2018 Perşembe 16:18
İşte Başkan Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkum edilen Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları yönündeki açıklamaları nedeniyle ödemeye mahkum edildiği tazminat bedelini nasıl ödeyeceği merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu daha önce Burhaniye'deki yazlık villasını yaklaşık 500 bin liraya satmış ve buradan gelen parayı Erdoğan'a kaybettiği tazminat davası için kullanacağı konuşulmuştu.

Daha önce villasını satmıştı

Kılıçdaroğlu bir kez daha Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkum edilince sosyal medyada 'Kılıçdaroğlu bu tazminatı nasıl ödeyecek?' sorusu yayılmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun son tazminatı nasıl ödeyeceği bilinmezken daha önce borcu ödemek için Balıkesir Burhaniye'deki villasını satmıştı.

TBMM Başkanlığına sunulmuştu

Kılıçdaroğlu'nun mal varlığının yanı sıra eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nunkini de içeren bildirim, geçtiğimiz Ekim ayında TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Bu işlemin ardından Kılıçdaorğlu'nun mal varlığı, CHP'nin resmi internet sitesinde de yayınlandı.

Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı

Buna göre, Kılıçdaroğlu çiftinin mal varlığında, Ankara Balgat'ta 2003 yılında edinilen ve değeri 142 bin lira olan konut ile Ankara Akyurt'ta 2003'te edinilen ve değeri 57 bin 300 lira olan konut bulunuyor.

Tunceli'de 2007'de edinilen ve değeri 75 bin 284 lira olan bir konutu daha bulunan Kılıçdaroğlu'nun önceki beyanlarında yer alan Balıkesir Burhaniye'deki konutu ise yeni mal varlığı listesinde yer almadı. Bu konutun değeri daha önce 300 bin lira olarak duyurulmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrıca Akçalı Konut Yapı ile Gökyurt Konut Yapı kooperatiflerine 1997 yılından üyelikleri olduğu belirtildi.

Ressam Nuri Abaç, Fikret Otyam, Güler Çakır, Hüseyin Yüce ve Ayatullah Sümer imzalı 8 tablo, Kılıçdaroğlu'nun üzerindeki diğer taşınmazlar olarak gösterildi.

Bu arada, Selvi Kılıçdaroğlu'na ait bir pırlanta yüzük de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı listesinde yer aldı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:18
  1. Balıkesir
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Ankara
  4. Tunceli
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. Akyurt
  7. Burhaniye

YORUM YAZ

  • ahmetahmet22 dk önce
    Pek okuyamadım, başa kendisini yazmış mı? Kendisi yoksa büyük eksiklik, vallahi bu liste olmamış derim.
  • Rasim DUMANRasim DUMAN30 dk önce
    K.KILIÇDAROĞLU'na "MAL varlığı" olarak, bizzat kendisi yeter de artar bile; başka şeylere hâcet yok. :)
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR35 dk önce
    Nerden ödeyecek ya chp den ya iş bank dan
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