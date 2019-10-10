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İşte Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ve karşı çıkan ülkeler!

TSK'nın, Türkiye sınırındaki terör gruplarına yönelik harekatına Macaristan, Katar ve İspanya gibi ülkeler destek verirken; Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn gibi ABD yanlısı kukla devletler sözde kınama mesajı yayınladı.

10 Ekim 2019 Perşembe 09:51
İşte Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ve karşı çıkan ülkeler!

Kahraman Mehmetçik, tarihinin en büyük harekatlarından birini havadan ve karadan olmak üzere Fırat'ın doğusuna gerçekleştiriyor. Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı dünyanın en önemli gündem maddesi haline geldi.

Kısa sürede birçok ülke harekata ilişkin açıklama yaparken; Macaristan, İspanya, KKTC ve Katar, Suriye’nin kuzeyine yapılan operasyonu desteklediklerini açıkladı.

Macaristan'ın açıklaması

Salı günü hazırlanan ve AB üyesi 27 ülke tarafından imzalanan metne Macaristan hiçbir gerekçe göstermeden imza atmadı. Salı günü hazırlanan ve çarşamba günü AB üyesi 28 ülkenin imzası ile yayınlanması planlanan bildiri Macaristan’ın veto etmesi nedeni ile gecikti. Macaristan vetosuna gerekçe olarak “ülkeler sınırlarını savunabilir” dedi.

İspanya'nın gerilim çıkışı

İspanya NATO Delagasyonu, 7 Ekim’de operasyon hakkında yaptığı paylaşımda “Türkiye’ye destek, ittifakın sınırındaki krizde gerilimin düşürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

Katar'dan destek telefonu

Katar lideri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, operasyonun başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde desteklerini iletti.

KKTC'den barış vurgusu

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamada, “Anavatan Türkiye’nin kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak, Suriye’de güvenli bölge oluşturmak için düzenlediği ‘Barış Pınarı’ askeri harekatı başlamıştır. Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye’mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz, ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah, Türkiye’mizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

Harekattan rahatsız oldular

Terör örgütü YPG'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı birçok ülkeyi rahatsız etti. Suudi Arabistan, İsveç, ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, Mısır, Kanada, Danimarka, İran ve Finlandiya harekats destek vermediklerini açıkladı.

Rusya tarafsız kaldı

Rusya, Barış Pınarı Harekatı’nda taraf olmayacağını açıkladı. Rus senatör Vladimir Cabarov, Rusya’nın Türkiye ve Suriye arasındaki çatışmaya dahil olmayacağını, Rus ordusunun Suriye’deki başka bir amaç için bulunduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:51
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Suriye
  3. Suudi Arabistan
  4. İsveç
  5. ABD
  6. Almanya
  7. Fransa
  8. Hollanda
  9. Mısır
  10. Kanada
  11. Danimarka
  12. İran
  13. Finlandiya
  14. Rusya
  15. KKTC
  16. Katar
  17. İspanya
  18. Macaristan

YORUM YAZ

  • HakkiHakki15 dk önce
    Dost düşman kimmiş bugünde belli oluyor. Ülkemize destek veren ülkelere bizde günü gelir destek veririz bir gun elbet. Allah ülkemizin ve askerimizin yar ve yardımcısı olsun.

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