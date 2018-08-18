İşte Bafetimbi Gomis'in yeni takımı!

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis için Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal iddiaları güçlenmeye devam ediyor. France Football geçtiğimiz günlerde Al-Hilal'in 33 yaşındaki forvet için Galatasaray'a 11 milyon euro teklifte bulunduğunu, Gomis'e ise yıllık 6 milyon euro önerildiğini iddia etmişti.

MODESTE OLMUYOR; ROTA GOMIS

Fransız basınından Le 10 Sport ise Al-Hilal'in, Çin temsilcisi Tianjin Quanjian ile sözleşmesini fesheden Anthony Modeste için ısrarının olduğunu ancak bu oyuncunun Suudi Arabistan'a gelmeye sıcak bakmaması nedeniyle ibrenin tamamen Gomis'ten yana olduğunu duyurdu.

Yayımlanan "Özel" habere göre, Gomis'i almak isteyen Al Hilal, Galatasaray ile resmi görüşmelere de başladı ancak rakamlar hakkında yeni bir bilgi verilmedi. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, kadrosunu Botia, Omar Abdulrahman ve Carrillo ile güçlendirerek büyük ses getirmişti.

GALATASARAY'IN AÇIĞI 3.35 MİLYON EURO

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emre Akbaba transferini açıklarken, "Şu anda açığımız 3 milyon 350 bin euro. Eğer biz 31 Mayıs 2019 yılına kadar bunu kapatamazsak, 3 milyon euro ceza öderiz" sözlerine yer vermişti. Sarı-kırmızılıların bu tarihe kadar satış yapması gerekiyor.