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Spor İşte Ayhan Akman'ın yeni görevi!
Spor

İşte Ayhan Akman'ın yeni görevi!

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı. Buruk'un göreve gelişi sonrası yardımcıları merak edilirken Ayhan Akman'ın da yeni görevi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 17:55:00 -
İşte Ayhan Akman'ın yeni görevi!

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı. Buruk'un göreve gelişi sonrası yardımcıları merak edilirken Ayhan Akman'ın da yeni görevi belli oldu.

İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'le yollarını ayıran Galatasaray, yeni teknik direktörünü resmen duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Okan Buruk'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Bugün de genç hoca ile resmi imzalar atıldı.

Galatasaray, 27 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına Okan Hoca ile başlayacak.

Yardımcısı İrfan Saraloğlu

Okan Buruk'un yardımcısı, Başakşehir'de de birlikte çalışacağı İrfan Saraloğlu oldu. Buruk, sarı-kırmızılı kulüpteki macerasına Saraloğlu ile başlayacak.

Ayhan Akman da geri dönüyor

Galatasaray'da Florya'ya geri dönen Ayhan Akman'ın görev tanımı belli oldu.

Ajansspor'un haberine göre; Futbol Direktörü Cenk Ergün ile çalışacak olan Akman, sarı-kırmızılı kulübün yeni idari menajeri oldu.

Ayhan Akman, Galatasaray’ın yeni idari sorumlusu olarak Cenk Ergün’ün ekibine dahil oldu.

 


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