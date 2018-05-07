İşte ayakkabı bağcığı temizleme yöntemi

KARBONATLA BAĞCIK TEMİZLEME

Bağcıkları sıcak suyun içerisinde bir müddet bekletin. Ardından bağcıkları elinize alın ve üzerine bir tatlı kaşığı karbonat sürün. Yaklaşık 5 dakika kadar ovaladıktan sonra bağcıkları soğuk sirkeli suyun içerisinde 30 dakika bekletin. İşte bağcıklarınız eskisinden daha beyaz!