İşte ayakkabı bağcığı temizleme yöntemi
Açık renkli ayakkabı bağcıkları kirlenmeye oldukça elverişlidir. Bu gibi durumlarda kirler bağcığa işlemeden, iki günde bir temizleme işlemi yapılmalıdır.07 Mayıs 2018 Pazartesi 00:13
KARBONATLA BAĞCIK TEMİZLEME
Bağcıkları sıcak suyun içerisinde bir müddet bekletin. Ardından bağcıkları elinize alın ve üzerine bir tatlı kaşığı karbonat sürün. Yaklaşık 5 dakika kadar ovaladıktan sonra bağcıkları soğuk sirkeli suyun içerisinde 30 dakika bekletin. İşte bağcıklarınız eskisinden daha beyaz!
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