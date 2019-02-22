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İşte Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalanlar

UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam oynanan maçların ardından Sevilla, Zenit, Arsenal, Dinamo Zagreb, Napoli, Eintracht Frankfurt, Salzburg, Valencia, Villarreal, Benfica, Chelsea, Krosnadar, Rennes, Dynamo Kiev, Slavia Prag, Inter, bir üst tura yükselen takımlar oldu.

22 Şubat 2019 Cuma 01:48
İşte Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalanlar

UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam oynanan maçların ardından Sevilla, Zenit, Arsenal, Dinamo Zagreb, Napoli, Eintracht Frankfurt, Salzburg, Valencia, Villarreal, Benfica, Chelsea, Krosnadar, Rennes, Dynamo Kiev, Slavia Prag, Inter, bir üst tura yükselen takımlar oldu.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Türk ekiplerinden Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yendiği Zenit’e deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenirken, Galatasaray da ilk maçta 2-1 yenildiği Benfica ile Portekiz’de golsüz berabere kalarak Avrupa’ya veda etti. Bu akşamki karşılaşmaların ardından Sevilla, Zenit, Arsenal, Dinamo Zagreb, Napoli, Eintracht Frankfurt, Salzburg, Valencia, Villarreal, Benfica, Chelsea, Krosnadar, Rennes, Dynamo Kiev, Slavia Prag, Inter bir üst tura çıkan takımlar oldu.



UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:


Zenit: 3 - Fenerbahçe: 1 İlk maç (0-1)


Arsenal: 3 - BATE: 0 İlk maç (0-1)


Villarreal: 1 - Sporting Lizbon: 1 İlk maç (1-0)


Valencia: 1 - Celtic: 0 İlk maç (2-0)


E.Frankfurt: 4 - Shakhtar Donetsk: 1 İlk maç (2-2)


Napoli: 2 - Zürih: 0 İlk maç (3-1)


Salzburg: 4 - Club Brugge: 0 İlk maç (1-2)


Dinamo Zagreb: 3 - Viktoria Plzen: 0 İlk maç (1-2)


Benfica: 0 - Galatasaray:0 İlk maç (2-1)


Dinamo Kiev: 1 - Olympiakos: 0 İlk maç (2-2)


Real Betis: 1 - Rennes: 3 İlk maç (3-3)


Chelsea: 3 - Malmö: 0 İlk maç (2-1)


Bayer Leverkusen: 1 - Krasnodar: 1 İlk maç (0-0)


Genk: 1 - Slavia Prag: 4 İlk maç (0-0)


Inter: 4 - Rapid Wien: 0 İlk maç (1-0)



Kuralar çekiliyor


UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu kura çekimi bugün saat 15.00’te yapılacak. Seribaşı uygulamasının olmayacağı kurada aynı ülke takımları da eşleşebilecek. İlk maçlar 7 Mart’ta rövanş ise 14 Mart’ta oynanacak.


Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs’ta yapılacağı Avrupa Ligi’nin final maçı ise 29 Mayıs’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 01:48
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