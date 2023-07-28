İşte Aşure günü yapılacak ibadetler... Aşure günü 7 kere okunacak dua!

Aşure günü duaları, tespihleri ve zikirleri merak ediliyor. Aşure günü çeşitli ibadetler yapılıyor. Bu yıl yine birçok evde aşureler kaynayacak ve bolluk bereket yağacak. Peki, aşure günü hangi dualar okunur?

Aşure günü yapılacak ibadetler neler?

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Bir hadise göre; Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. ...

Sıla-i rahim yapmalı. Bir başka deyişle salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

Sadaka verilmeli,

Gusletmeli,

İlim öğrenmeli.

Aşure günü okunacak dua

Elhamdulillahi rabbil alemin... Vessaletü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ecmain...

Allahümme entel bediyül gadim.... El hayyul kerim... El hannanül mennan... Ve hezihi senetün tecidetün es elüke fihel ismete mineşşeytanirracim....

Vel avna ala hezihil nefsil emmareti bissü i vel iştiğale bima yugarribüni ileyke ya zel celali vel ikram...

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Bi ramhmetike ya erhamer rahimin... Ve salllahü ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain...

Aşure günü 10 kez okunacak dua

''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''

Aşure günü okunacak 7 duanın fazileti

İslam inancına göre, bir sene boyunca hasta olmamak için Aşure Günü gül suyuna 7 Fatiha okunuyor.

Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak 7 Fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus tecrübeyle sabit olmuştur. (Muhammed Ebul-Yüsr Abidin, el Evradüd-daime,sh-93)

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en'amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

10 Muharrem’de 70 defa “hasbinallah ve nimel vekil” zikri çektikten sonra 7 defa okunması tavsiye edilen dua.

“Allah bize yeter, O ne güzel vekîldir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır.” dedikten sonra yedi defa şu duâyı okumalıdır:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’ı mîzân dolusunca, ilimlerin nihâyet derecesiyle, râzı olacağı şekilde, Arş’ın ağırlığınca tesbih ederim. Allah’tan koruyacak hiçbir sığınak ve kurtuluş yolu yok, O’ndan yine O’na sığınılır. Çift ve tek olan şeyler adedince, Allah’ın bütün tam kelimeleri adedince O’nu tesbih ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle bana selâmet vermeni istiyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak yüce ve Azîm olan Allah’ın tevfik ve yardımıyladır. O bana yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır. Allah, mahlûkâtın en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât eylesin! Âmîn!”