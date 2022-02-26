İşte Asena’nın yol haritası! Amerikancı ülkücü nasıl olunur?

Ülkücü çizgide hareket ettiğini iddia eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı siyasi fırsata çevirmeye kalkıştı. Ancak Akşener'in Amerikancı bir tavır takınması ağızları açık bıraktı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İYİ Parti lideri, “Türkiye, Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı, kendisini kırılgan hale getiren S400'lerden acilen kurtulmalı, Akkuyu nükleer santralini derhal millileştirmeli, bölgesel istikrara risk oluşturabilecek Kanal İstanbul projesini durdurmalıdır.” ifadelerini kullandı. Akşener'in açıklamaları büyük tepki çekti.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Akşener'in Amerikancı politika gütmesini eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Ülkücü okurlarımız kızacak.

Amacım onları kızdırmak değil.

Çelişkiyi gündeme taşımak istiyorum..

Yanlışlığa dikkat çekmek istiyorum..

Biz kabul etsek de etmesek de..

Samimi ülkücü okurlarımız kabul etse de etmese de..

İyi Partililer kendilerini ülkücü diye takdim ediyor..

Meral Akşener, kendisini ülkücü olarak tanıtıyor..

Bizim de amacımız, ülkücü okurlarımıza saygısızlık değil..

Tam aksine, ülkücü okurlarımıza saygımızdan dolayı, “Amerikancılığı kendisine politika olarak seçenlerin, ülkücü olamayacaklarını” gözler önüne sermek..

Olayımız ne?

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının hemen sonrasında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Türkiye’ye çizdiği yol haritası..

Kendisini ülkücü olarak tanıtan bir partinin genel başkanının, Karadeniz’den kıyıdaşımız olan iki ülkenin kavgasında..

İkisiyle de hem turizm açısından, hem ticaret açısından göz ardı edilemeyecek büyüklükte ilişkilerimiz var iken..

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