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Gündem İşte arka planda yaşananlar! Nihat Hatipoğlu ‘tuhaf sorulara’ açıklık getirdi
Gündem

İşte arka planda yaşananlar! Nihat Hatipoğlu ‘tuhaf sorulara’ açıklık getirdi

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sohbete katıldı. Hatipoğlu, televizyon programında sorulan ilginç sorulara açıklık getirerek “Canlı yayında telefonu açtığımızda namaz sorusu soracak olan kızımız ‘kaynanam bana büyü yaptı’ diyor” şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 11:58:00 -

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sohbete katıldı. Hatipoğlu, televizyon programında sorulan ilginç sorulara açıklık getirerek “Canlı yayında telefonu açtığımızda namaz sorusu soracak olan kızımız ‘kaynanam bana büyü yaptı’ diyor” şeklinde konuştu.

Bodrum’da faaliyet gösteren alkolsüz aile oteli The Oba Hotel’de İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu bir sohbet gerçekleştirdi. Otelin etkinlik alanında düzenlenen etkinlikte konuşan Hatipoğlu, televizyon programında kendisine gelen ilginç sorularla ilgili şunları söyledi:

“Bana, 'Niye o soruları cevaplandırıyorsunuz' diye sitem ediliyor. Ben gelecek soruyu bilemiyorum. Her türlü sorular gelebilir. Biz bunlara alışkınız. Ekibimiz, arayan kişiye hangi soruyu soracağını soruyor. Mesela arayan genç kızımız ‘ben hocama namaz soracağım’ diyor. Canlı yayında telefonu açtığımızda namaz sorusu soracak olan kızımız ‘kaynanam bana büyü yaptı’ diyor. O anda soru değişiyor. Ekip, hemen kulağıma ‘hocam soruyu değiştirdi’ diyor. Ben de ‘olur, insandır. Soru soruyorsa ihtiyacı var demek ki’ diyorum. Bir de her Ramazan ayında sorulan ‘sakız orucu bozar mı?’ Meşhur soru bu. Bir de şekeri alınmış sakız olsa hadi diyeceğiz ama onu da demiyoruz tabi ki. Yoksa herkes sakıza başlar.”

Çağımızda dinimizi farklı mecralarda anlatan hocaların olduğunu dile getiren Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İsim söylemeyeceğim. Ama hayatım boyunca iyinin de kötünün de adını söylemedim. Ama sakınmanız gerekenleri söyleyebilirim. Hz. Muhammed’den haz almayanlardan sakının. Hz. Muhammed’i annesinden babasından daha çok sevmeyenden uzak durun. ‘Peygamberin hadisleri uydurulmuştur’ diyenden sakının. ‘Kabir azabı yok’ diyenden uzak durun. ‘Peygamberin mucizesi yoktur’ diyenden uzak durun. ‘Cennet - cehennem yaratılmamıştır, yoktur’ diyenden sakının. ‘Öldükten sonra vücudumuz çürüyecek ama ruhumuz başka bir vücutta dünyaya gelecek’ diyenden sakının.”

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Yorumlar

emekli

peygamber S.V ve diğer tüm peygamberleri sever sayarız onlar RESUL dür KURAN ayeti bu kitap size yetmiyormu da başka arayışlar içindesiniz ayetinin indirilişinin amacını merak etmekteyim . Kabir azabını kabirde değil ahrette ruhun bilinçinde kayıtlı olan yaşadığımız tüm kötü iyi eylemlerdeki bilgilerin vicdan muhakemesiyle sindirilmesi sonucu ortaya çıkan bu dünyada hissettiğimiz iç sıkıntısı vicdan azabı üzüntü yüreğimizin daralması mutluluk gibi duyguları bu dünyada yaşadığımızdan milyonlarca kat fazlasıyla hissedeceğimiz teveşşüh anıdır kabirdeki bedenin ruhun elbisesi eylemlerde kullandığı aracıdır ve hiç bir hükmü öldükten sonra kalmaz bir kaç gün içinde çürümeye başlar kurtlanır 1 hafta içinde biriken gazlar nedeniyle patlar ancak ruh bezmi alemdedir yanmış kül olmuş bedenin kabir azabı nasıldır kabir yoktur ancak ruh ahrette teveşşüh anında azap ve sevinç duymaktadır bunu sindirebildiği süreye kadar devam eder cennet cehennem vardır her ruhun cenneti ahrettir ve o kutsal mekandır sonsuzluktur her ruhun cehennemi hırs kin nefret hastalık yokluk ölüm çaresizlik kibir madde sevgisi cinayet tecavüz darp hırsızlık yakınların ölümü yeni doğan emekleme açıkma ağrı savaş sel fırtına deprem katliam gibi vs vs yaşandığı bu dünya dır ve hiç bir kul bütün kötü his ve duygulardan tamamiyle arınamadan ve İLAHİ GÜCÜN SEVGİ VE İNANCINA sahip olamadan o muhteşem kutsal mekana ulaşamaz nasıl camiye girerken temiz elbiseler giyip temizlenip abdestle giriyorsan o kutsal mekanın teveşşüh anını başarıyla geçmen şartki devamı olsun
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