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Spor İşte Arda Turan'ın yeni görevi!
Spor

İşte Arda Turan'ın yeni görevi!

Sarı-kırmızılılarda Futbol A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Arda Turan'ı teknik ekipte görmek için kolları sıvadı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 11:34:00 -
İşte Arda Turan'ın yeni görevi!

Sarı-kırmızılılarda Futbol A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Arda Turan'ı teknik ekipte görmek için kolları sıvadı.

Başkan Dursun Özbek'in seçim sürecinde önemli kozu olan Erden Timur göreve gelir gelmez Arda Turan'la temasa geçerek sportif direktörlük teklifini götürdü.

Milli oyuncu bu teklife sıcak bakarken, Başkan Özbek ise onay vermedi.

Erden Timur, Başkan Özbek'in olumsuz görüş belirtmesi üzerine bu kez Arda Turan'ı teknik ekibe monte etmek istedi.

Arda sıcak bakıyor

Timur, Sarı-Kırmızılı oyuncuyu Okan Buruk'un yardımcı hocaları arasına katılması konusunda teklif götürdü.

Teklife sıcak bakan Arda Turan, Timur'dan bu konuda 4 Temmuz'a kadar süre istedi. Arda Turan'ın transfer çalışmaları ve oyuncular konusunda da Erden Timur'a destek olduğu öğrenildi.

 

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