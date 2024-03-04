İşte Arda Güler'in yeni takımı! Biz değil futbol efsanesi o yıldız isim açıkladı...

Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe taraftarını çileden çıkaran Arda Güler'in transferiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli futbolcumuz Real Madrid'in Sevilla maçında oyuna girecekken gelen gol sonrası kulübede kalınca adeta yıkılmıştı. Ancelotti'nin maç sonrası umursamaz tavrıyla çileden çıkan Arda Güler'in yeni adresi ve sözleşme detayları ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'daki kariyerine hayal ettiği gibi başlayamadı. 19 yaşındaki süper solak, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den istediği süreyi bir türlü alamadı.

2023'ün temmuz ayında Real'e imza atan Arda Güler, üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı erken form tutmayı başaramadı. A Millî Takım'ın yıldızı tedavilerle uğraşırken takım arkadaşları çoktan sezona hazırdı. Bu durum, Arda'nın 2023-24 sezonuna girişini geciktirdi. İyileştikten sonra antrenmanlara dönen Arda Güler, 2023'te Real Madrid formasını sırtına geçiremedi.

2024'te tamamen hazır hale gelen Arda, ilk maçına 6 Ocak'ta Kral Kupası'nda oynanan Arandina karşılaşmasında çıktı. Yıldız futbolcu bugüne kadar toplamda 92 dakika süre alırken gol veya asist katkısı sağlayamadı. Arda Güler, Real Madrid'in Valencia ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada da kadrodaydı. Ancak 19 yaşındaki yıldız, 2-2 sona eren mücadelede süre alamadı.

ANCELOTTİ: ARDA ANLAMASA DA OLUR!

Arda Güler, 25 Şubat'ta oynanan Real Madrid - Sevilla karşılaşmasının son anlarında ise oyuna girmek için kenara gelmişti. Ancak o esnada Luka Modric'în gol atması, Carlo Ancelotti'nin fikrini değiştirmesine neden oldu.

Golün ardından Arda yedek kulübesine geri döndü. Bu durum, yıldız oyuncunun moralini çok bozdu. Sevilla mücadelesinin ardından Carlo Ancelotti'ye Arda Güler kararı soruldu.

Bu soru karşısında biraz öfkelenen İtalyan hoca, "Modric'in golünden önce bir düşüncem vardı, golün ardından ise düşüncem değişti. Sanırım Arda bunu anlamıştır ama anlamasa da bir şey olmaz" sözlerini sarf etti.

Ancelotti'nin, Sevilla maçından sonra özel olarak görüştüğü Arda'ya ligdeki Celta Vigo mücadelesinde ilk 11'de şans vereceğine dair söz verdiği iddia edildi.

Ancak Arda Güler'le ilgili son haber, Real Madrid'i yakından takip eden Defensa Central'den geldi. Los Galacticos'un yıldız futbolcuyu yazın kiralık olarak gönderme konusunda kararını verdiği bildirildi.

Söz konusu haberde, kulübün Arda Güler için tıpkı Brahim Diaz'da yaptığını gerçekleştirmek istediği kaydedildi. Bilindiği gibi Brahim Diaz da AC Milan'da kiralık olarak oynadıktan sonra Real Madrid'e daha güçlü dönmüştü.

ZLATAN AÇIKLADI

AC Milan'a özel danışman olarak geri dönen Zlatan Ibrahimovic'in Arda'nın özellikle transfer edilmesini istediği kaydedildi.

MARCA'da yer alan habere göre ise Milan, Arda Güler'i bir sezonluğuna değil 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.