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İşte annelerin nelere gücünün yettiğini gösteren video!

Terör örgütü PKK'ın dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbetine katılan annelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Terör örgütünün tüm tehditlerine karşın eylemlerine devam eden fedakar annelerin bu davranışı akıllara sosyal medyadaki bir görüntüyü getirdi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 18:27

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyleyerek HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatmıştı. Daha önce PKK'ya kaptırdığı bir oğlu ve yakınının ölüm haberlerini alan anne Akar, verdiği mücadele sonucunda oğlu Mehmet Akar'ı terör örgütünün pençesinden kurtarmıştı. Akar'ın bu mücadelesi birçok acılı anneye örnek olmuştu. PKK iltisaklı HDP aracılığıyla dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için birçok anne HDP Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbetine katıldı.

Evlatları için terör örgütüne ve onların yardakçılarına meydan okuyan fedakar annelerin bu hareketi anne yüreğinin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Annelerin bu fedakar davranışı akıllara sosyal medyada paylaşılan bir görüntüyü getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü bir annenin evladı için neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi. Sahibiyle birlikte sokakta gezintiye çıkan köpek, bir anda kaldırımın kenarında bulunan yavru kediye saldırdı. Yavru kediye saldıran köpek hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Anne kedi yavrusunu koruma içgüdüsüyle bir anda köpeğe saldırdı. Yavrusunu kapan kedi, kendisinden kat kat büyük köpeğe saldırarak, yavrusunu köpeğin pençelerinden kurtardı.

 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 18:27
  1. Diyarbakır
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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