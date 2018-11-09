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İşte anne sütüne geçen ilaçların listesi

Hamile veya emzikli iseniz mümkün olduğunca ilaç kullanmaktan sakınmanız gerekiyor.

09 Kasım 2018 Cuma 17:19
İşte anne sütüne geçen ilaçların listesi

Hekimin verdiği ilaçların dışında kendi bildiğinize veya yakınlarınızın tavsiyesi ile ilaç kullanmamalısınız. Şu veya bu sebeple kullandığınız ilaç önce sütünüze, sonra bebeğinize geçecektir. Kullandığınız ilaç varsa kontrol buyrun edin:

Altın Tuzları

Almadatin

Amidaron

Aminophylin

Ampicillin

Androjenler

Anthraquinone

Antineoplastikler

Antipyrin

Atropin

Barbitürat

Benzodiazepinler

Bis hydrocumarine

Bromocriptine

Bromürler

Caffeine

Carbenicillin

Carbimazole

Carisoprodol

Chloramphenicol

Chlorpromazin

Cimetidine

Codeine

Colchicin

Cortison

Destropropoxiphen

Diazepam

Digoxin

Diphenhydramin

Doxepin

Ephedrine

Ergo alkaloidleri

Ergotamin

Erytromycin

Estrogenler

Ethylbiscumacetate

Guanethidin

Hydantoin

Indomethacin

Iodide

Iodürler

Isoniasid

Kanamycin

Katartikler

Klemastin

Levo – dopa

Lincomycin

Lithium

Mafenamic acid

Meperidin

Meprobamat

Methimazole

Methiylthiouracil

Metronidazol

Nalidixic acid

Nitrofurantoin

Novobiocin

Oral antikoagülanlar

Oral kontraseptivler

Oxacillin

Oxyphenbutazon

Papaverin

Paracethamol

Penicillamin

Penicillin

Phenacetin

Phenindion

Phenylbutasone

Progresteron

Propoxyphen

Propylthiouracil

Quanidine

Radio izotoplar

Reseprin

Salicylate

Senna

Streptomycine

Sulfonamide

Tetracycline

Thiomazol

Thiazidler

Thioridazin

Thiouracil

Trimetrophim

Vitamin A, D

Vitamin B6

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 17:19
  1. anne sütüne geçen ilaçlar
  2. emzirme döneminde kullanılmaması gereken ilaçlar

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