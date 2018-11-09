İşte anne sütüne geçen ilaçların listesi
Hamile veya emzikli iseniz mümkün olduğunca ilaç kullanmaktan sakınmanız gerekiyor.09 Kasım 2018 Cuma 17:19
Hekimin verdiği ilaçların dışında kendi bildiğinize veya yakınlarınızın tavsiyesi ile ilaç kullanmamalısınız. Şu veya bu sebeple kullandığınız ilaç önce sütünüze, sonra bebeğinize geçecektir. Kullandığınız ilaç varsa kontrol buyrun edin:
Altın Tuzları
Almadatin
Amidaron
Aminophylin
Ampicillin
Androjenler
Anthraquinone
Antineoplastikler
Antipyrin
Atropin
Barbitürat
Benzodiazepinler
Bis hydrocumarine
Bromocriptine
Bromürler
Caffeine
Carbenicillin
Carbimazole
Carisoprodol
Chloramphenicol
Chlorpromazin
Cimetidine
Codeine
Colchicin
Cortison
Destropropoxiphen
Diazepam
Digoxin
Diphenhydramin
Doxepin
Ephedrine
Ergo alkaloidleri
Ergotamin
Erytromycin
Estrogenler
Ethylbiscumacetate
Guanethidin
Hydantoin
Indomethacin
Iodide
Iodürler
Isoniasid
Kanamycin
Katartikler
Klemastin
Levo – dopa
Lincomycin
Lithium
Mafenamic acid
Meperidin
Meprobamat
Methimazole
Methiylthiouracil
Metronidazol
Nalidixic acid
Nitrofurantoin
Novobiocin
Oral antikoagülanlar
Oral kontraseptivler
Oxacillin
Oxyphenbutazon
Papaverin
Paracethamol
Penicillamin
Penicillin
Phenacetin
Phenindion
Phenylbutasone
Progresteron
Propoxyphen
Propylthiouracil
Quanidine
Radio izotoplar
Reseprin
Salicylate
Senna
Streptomycine
Sulfonamide
Tetracycline
Thiomazol
Thiazidler
Thioridazin
Thiouracil
Trimetrophim
Vitamin A, D
Vitamin B6
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