  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İşte altından diri fay hattı geçen 24 şehir! Korkutan açıklama: Sayı yükseldi
Gündem

İşte altından diri fay hattı geçen 24 şehir! Korkutan açıklama: Sayı yükseldi

Türkiye'de merkezinden diri fay hattı geçen şehirlerin sayısının 24 olduğu bildirildi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Aykan, bu 24 şehrin risk altında olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 20:59:00 -
İşte altından diri fay hattı geçen 24 şehir! Korkutan açıklama: Sayı yükseldi

En etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde olan Türkiye'de; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 büyük fay hattı bulunuyor. Uzmanlar küçük çaplı fay hatlarıyla birlikte yurdun büyük bir bölümünün deprem tehdidi altında yer aldığını ifade ediyor. Peki Türkiye'de kaç adet fay hattı var ve bu fay hatları hangi şehirlerin altından geçiyor?

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Aykan konuyla ilgili son bilgileri verdi.

Türkiye’nin önemli bir bölümünün deprem tehlikesi ve riski altında bulunduğunu belirten Aykan, "Diri Fay haritasına bakıldığında; 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fay bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Aykan, "Bu faylardan özellikle kırılma zamanı gelmiş olanların yani sismik boşluk olarak tanımladığımız, yerleşim yerlerinden geçenler büyük risk oluşturmaktadır. Marmara Denizi içindeki Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey koluna ait fay segmenti ve Balıkesir-Gökçeyazı Fayı da sismik boşluktur ve Buralara çok dikkat edilmesi gerekir" dedi.

Son çalışmalara göre merkezinden diri fay geçen şehir sayısının 24'e yükseldiği bilgisini veren Aykan, risk altında olduğunu öne sürdüğü illeri şöyle sıraladı:

Balıkesir, Kocaeli, Bursa, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Bingöl.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için yeni tahmin olay! Bu kez alacakları uyardı: Elinde TL olanlar...
Ekonomi

Altın için yeni tahmin olay! Bu kez alacakları uyardı: Elinde TL olanlar...

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken uzmanlardan peş peşe değerlendirmeler geliyor. Altında son yorumlara göre beklenti arttı. Yeni t..
Bill Gates dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi ilan etti! Acı itiraf çok geçmeden geldi
Dünya

Bill Gates dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi ilan etti! Acı itiraf çok geçmeden geldi

2015 yılında koronavirüs salgınını işaret edercesine bazı açıklamalarda bulunan Microsoft kurucusu Bill Gates'in yeni sözleri gündeme oturdu..
Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz siyasete atılıyor! İşte aday olacağı parti
Dünya

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz siyasete atılıyor! İşte aday olacağı parti

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz’ün, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın partisi Cumhuriyetçi Parti’den gelecek yıl aday olacağı öne sürüldü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay