  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'dan aşı zorunluluğu ile ilgili 'insan hakları ihlali' eleştirilerine yanıt

CHP'li Şükrü Sözen'in komşuları insanlarla alay etti! AK Parti iktidarını yangın sürecini siyasallaştırmakla suçladılar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turkovac'la ilgili sevindiren haber!

Orman yangını sürecini siyasallaştıran muhalefete tarihten örneklerle tokat!

100 kilometrelik boru hattı kurdular! Faaliyete geçti

Pakistan'dan iki ülkeye sosyal medya tepkisi

O ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından Dilipak'tan flaş uyarı! "Toplumsal kargaşaya neden olur, bu karardan vazgeçin!"

Instagram hesabınızın çalınmaması için dikkat! Emniyet yapmanız gerekenleri açıkladı

İmran Han'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Türkiye ile görüşmeleri için arabuluculuk yapacağız
AFAD'dan felakete dair açıklama: 4 kişi hayatını kaybetti
İşte altın fiyatlarında son durum
Japon devlet dairelerine hackerlar dadandı
13 yaşındaki kız çocuğu selde kayboldu
Ekonomi İşte altın fiyatlarında son durum
Ekonomi

İşte altın fiyatlarında son durum

Ons altın fiyatlarının çalkantılı bir haftaya başlamasının ardından 1750 dolar seviyelerinde dengede kalması ile emtia piyasalarında sakin seyir başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 08:56:00 -
İşte altın fiyatlarında son durum

Ons altın fiyatlarında toparlanma başladı. Hafta başında 1652 dolar seviyesine gerileyen ve gram altında 30 liralık düşüşe neden olan çalkantının ardından ons altın 1750 dolar seviyesinde dengelenmeye başladı.

Çarşamba günü yaklaşık 3 ayın en sert günlük yükselişini gerçekleştiren ons altında toparlanma dün de sürmüştü. Ons altın gün içinde en düşük 1748 dolar, en yüksek 1753 dolar seviyesini görmüştü.

Gümüş fiyatlarında ise hafif düşüş eğilimi var ve 23.48 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın 485 lira seviyesinde

Hafta başında 459 liraya kadar gerileyen gram altın yatırımcısını yeniden sevindirmeye başladı. Gram altın gün içinde en düşük 484.5 lira, en yüksek 486.7 lira seviyesini gördü. Saat 08:32 itibariyle gram altın 485.1 liradan alıcı buluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay