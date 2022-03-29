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Medya İşte "Altılı ittifak"ın banko şarkısı
Medya

İşte "Altılı ittifak"ın banko şarkısı

Tamer Korkmaz, “Gamzedeyim, deva bulmam” şarkısının sadece DEVA’cıların değil "Altılı Ganyan"ın, dahası HDPKK ile birlikte "Yedili Ganyan"ın da “kulakları çınlatan” şarkısı olmaya banko aday olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 11:16:00 -
İşte "Altılı ittifak"ın banko şarkısı

Tamer Korkmaz, “Gamzedeyim, deva bulmam” şarkısının sadece DEVA’cıların değil "Altılı Ganyan"ın, dahası HDPKK ile birlikte "Yedili Ganyan"ın da “kulakları çınlatan” şarkısı olmaya banko aday olduğunu belirtti. İşte Yeni Şafak'taki o yazı:

"Altılı Ganyan, bu kez DEVA Partisi Genel Merkezinde buluştu.

Ortak açıklama yaptılar: “Umutlarımız, Türkiye’nin sorunlarından çok daha büyük” dediler.

-Yani?

-Seçimleri kazanacaklarına kesin gözüyle bakıyorlar.

Kısaca, nedir:

-Çantada keklik!

*

Haliyle…

Filozof Heraklit’in ta milattan öncesinden kopup gelen şu “Beklenmeyeni bekleyiniz!” epigramıyla zinhar ilgilenmiyorlar.

*

O yüzden…

“Gamzedeyim, deva bulmam” şarkısı, sadece DEVA’cıların değil…

Altılı Ganyan’ın, dahası HDPKK ile birlikte Yedili Ganyan’ın da “kulakları çınlatan” şarkısı olmaya banko adaydır!"

 

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