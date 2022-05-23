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Aktüel İşte Almanya-Türkiye farkı!
Aktüel

İşte Almanya-Türkiye farkı!

1 Haziran'dan itibaren Almanya'nın tüm şehirlerinde geçerli toplu ulaşım bilet fiyatı aylık 9 euro olacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 13:20:00 -
İşte Almanya-Türkiye farkı!

1 Haziran'dan itibaren Almanya'nın tüm şehirlerinde geçerli toplu ulaşım bilet fiyatı aylık 9 euro olacağı açıklandı.
Sadece 3 ay için, vatandaşlar lehine belirlenen toplu ulaşım fiyatı, Türkiye’deki CHP’li belediyelerde ise, tavan yapmış durumda..
İstanbul’da sadece öğrenci biletlerinde zam yapılmaması teklifi ise, CHP’li Ekrem İmamoğlu tarafından geçtiğimiz hafta veto edildi.

 

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