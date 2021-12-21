İşte Ali Koç’un büyük vizyonu!

Fenerbahçe'de Pereira ile yolların ayrılmasıyla birlikte Ali Koç'un döneminde tam 9 hoca eskitilmiş oldu. Akıllara Ali Koç'un adaylık sürecindeki o açıklamaları geldi. Genel Kurul'da, “Başkan, Ersun Yanal’ı takımın başına getir” tezahüratları sonrası, Başkan Koç, “Siz daha benim vizyonumu ve projelerimi anlamadınız sanırım” diyerek büyük bir alkış almıştı bir zamanlar... Şimdi ise taraftarlar tarafından "Ali Koç istifa" tezahüratları var...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasıyla boşalan teknik direktör koltuğuna, geçici olarak Tahir Karapınar getiriliyor

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira ve yardımcılarıyla yolların ayrılmasının ardından çarşamba günü Karagümrük karşılaşmasında takımın başında kimin olacağı netleşti.

Buna göre Olimpiyat Stadı'nda 20:00'da oynanacak maçta Fenerbahçe'nin başında altyapı koordinatörü Tahir Karapınar olacak.

Sarı lacivertlilerde Tahir Karapınar dışında lisanslı hoca bulunmuyor. Karapınar, pandemi sezonunda Ersun Yanal'ın istifasının ardından 9 Haziran 2020'de geçici olarak göreve getirilmişti. 9 maçta Fenerbahçe'yi yöneten Karapınar, 4 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik almıştı.

Sezon sonuna kadar Fenerbahçe Teknik direktörlüğü yapan Karapınar, daha sonra altyapı koordinatörlüğüne geri dönmüştü.

Ali Koç yönetiminde 4. sezon itibarıyla 4 as 3 de geçici olmak üzere toplam 9 hoca eskitildi: Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira... Şimdi sırada 8. teknik adam var. Bu arada iki de sportif direktör denemesi yapıldı.

TAHİR KARAPINAR KİMDİR?

Türk futbolcu ve teknik direktör Tahir Karapınar 20 Nisan 1967 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Tirespor (1982-1985-1987), Muğlaspor (1985-1987) Manisaspor (kiralık) (1988) ve Göztepe (1989-1991) oynayan Tahir Karapınar dönemin Altay başkanı Rıdvan Burteçin ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Özgener tarafından Göztepe'den Altay'a transfer edilmiş ve aralıksız 12 sezon süresince külübe hizmet vermiştir.

Tahir Karapınar, futbolu bırakmasının ardından yardımcı antrenörlük, altyapı koordinatörlüğü, teknik direktörlük, genç millî takımlar sorumlusu gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur.

2009 senesinin ilk aylarında Altay'ın teknik direktör Feyyaz Uçar ile yollarını ayırmasından hemen ardından takımın başına getirilmiştir. 2008-09 sezonunda 1. Lig'i 5. sırada tamamlayarak takımın play-off'lara kalmasını sağlamıştır. Ancak yarı finalde Kasımpaşa'ya elenerek Süper Lig'e yükselememiştir. Sezon sonunda görevinden istifa etmiştir.

TAHİR KARAPINAR HANGİ TAKIMLARDA YER ALDI?

Gaziantepspor

2011-12 yıllarında yardımcı antrenörlük yapmıştır.

Manisaspor

2013-14 yıllarında da Manisaspor’da yardımcı antrenörlük yapmıştır.

Konyaspor

2017-18 sezonunda Konyaspor’da profesyonel takım antrenörü olarak görev almıştır.

Fenerbahçe

9 Haziran 2020 tarihinde ligin kalan 8 maçında takımın başında olması için geçici teknik direktörlüğe getirilmiştir. 2020-2021 sezonundan itibaren Fenerbahçe'de Serdar Dayat'tan sonra altyapı koordinatörlüğü görevini üstlenecektir.