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Siyaset İşte Akit farkı! 6'lı masa kafakola alınmak istenen muhafazakar kesimi uyaran Akit'i, çağırmadı!
Siyaset

İşte Akit farkı! 6'lı masa kafakola alınmak istenen muhafazakar kesimi uyaran Akit'i, çağırmadı!

CHP yandaşı bütün medya kuruluşlarının ve hatta Youtube kanallarının yöneticisi sosyal medya fenomenlerinin bile davet edildiği 6 muhalefet partisinin Ankara'daki toplantısına Yeni Akit akredite edilmedi. 6'lı 28 Şubat'taki bu tutumu, 28 Şubat darbe sürecini akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 23:59:00 - 2022-03-01 00:09:12
İşte Akit farkı! 6'lı masa kafakola alınmak istenen muhafazakar kesimi uyaran Akit'i, çağırmadı!

 Yeniakit.com.tr 

28 Şubat darbe sürecindeki akreditasyonu, 28 Şubat'ın yıldönümünde 6'lı ittifak tekrarladı.

Darbeye giden süreç akıllara geldi!

CHP yandaşı bütün medya kuruluşlarının ve hatta Youtuberların bile davet edildiği 6 muhalefet partisinin Ankara'daki toplantısına bir tek Yeni Akit gazetesi akredite edilmedi.

Cumhuriyet, Sözcü, Yeni Çağ, Evrensel gibi medya kuruluşlarının yanı sıra yabancı merkezli haber yayın organları Amerika'nın Sesi, BBC, DW Türkçe, RUDAW, Bloomberg, INDEPENDENT ve FOX ile birlikte "Kendine Muhabir" ve "İlave TV"yi yöneten sosyal medya fenomenlerinin bile davet edildiği toplantıya, kafakola alınmak istenen muhafazakar kesimi uyaran Akit'in çağrılmaması, 28 Şubat sürecinde darbecilere karşı dik duran Akit'in, toplantılara akredite edilmediği günleri akıllara getirdi.

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