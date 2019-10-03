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İşte AK Parti'nin sözde oy oranı! Muhalefete anket gazı

Muhalefeti gazlamaya çalışan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AK Parti'nin oy oranıyla ilgili komik açıklamalarda bulundu.

03 Ekim 2019 Perşembe 09:53
İşte AK Parti'nin sözde oy oranı! Muhalefete anket gazı

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AK Parti'nin oy oranına ilişkin konuştu. Ağırdır, "AK Parti 17 yıllık tarihinden bu yana çekirdek oyunun en düşük olduğu noktada. AK Parti'nin oyu şu anda 30'un altında" iddiasında bulunarak, 31 Mart'ta Türkiye genelinde aldığı oy oranıyla muhalefeti bozguna uğratan iktidara karşı algı oluşturdu.

MHP'nin etkisinin göreceli olarak arttığını ifade eden Ağırdır, İYİ Parti'nin ise varlığını sürdüreceğini iddia etti. İYİ Parti'ye oy veren kesimin gitgide artan, metropollerde yaşayan, seküler hayat tarzına sahip ama değer dünyası muhafazakâr kişiler olduğunu savunan Ağırdır, MHP seçmenlerinin geleneksel hayat tarzı olan muhafazakârlar olduğunu ifade etti.

31 Mart seçimlerini doğru tahmin ettiği gerekçesiyle muhalifler tarafından pek sevilen KONDA, AK Parti'nin oy oranının yüzde 30'un altında olduğunu iddia etse de, yerel seçimlerde iktidar cephesi Türkiye genelin yüzde 44,33 oy aldı. CHP ise Ankara, Antalya ve İstanbul'u almasına karşın yüzde 30,12'de kaldı. 

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 09:53
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır
  5. son anket sonuçları

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