İşte aile olabilmenin önemi! Burcu Esmersoy öyle bir vasiyet yazdı ki…

Sunucu Burcu Esmersoy 45 yaşında vasiyetini yazdı. Babaannesi ve dedesiyle büyüyen, "Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım" diyen 45 yaşındaki Burcu Esmersoy, tüm mal varlığını pay etti.

Sunuculuk, sosyal medya, TV ve reklamlardan hatırı sayılır bir kazanç elde eden Burcu Esmersoy, Takvim'in haberine göre; mal varlığını üvey kardeşi, yeğeni ve yardım kuruluşlarına bıraktı.

"Vefat edince mal varlığınız istemediğiniz insanlara da gidebilir" diyen sunucu, annesi ve kendisini hortumla dövdüğünü söylediği babasını ima etti.

İddiaya göre sunucu, detaylı bir sözleşmeyle de anne ve babasına kendisinden tek kuruş miras kalmamasını garantiletti.