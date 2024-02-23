İşte ağzınızı açık bırakacak yeni Bugatti serisi!

2020 yılından bu yana Tesla ve birçok araç firması elektrikli otomobil üretimine hız kazandırarak dünya otomobil piyasasına sürdü. Alıcılarının giderek arttığı elektrikli araçların yanı sıra benzinle çalışan araçarda iyasada en çok tercih edilen araçlar arasında yerini alıyor.

''KİM DAHA HIZLI'' YARIŞI BAŞLADI

Hız sınırını zorlayan ve performanslarıyla göz dolduran Ferrari, Lamborghini, Bugatti gibi araçlarda otomobil piyasasının en seviln araçlarındn olmaya devam ediyor. Bugatti ise elektrikli otomobillere yenik düşmeyerek '' kim daha hızlı'' kavgasına katıldı ve en hızlı aracını üretmek için çalışmalara başlamıştı. Bugatti ise Chiron modelinde olduğu gibi 8.3 litrelik v16, Lamborghini Revuelto’da kullanılan v12 motorlarını kullancağı düşünülüyor.

''AĞZIMIZI AÇIK BIRAKACAK''

Bugatti-Rimac CEO'su Mate Rimac sosyal medya hesabından yeni model hakkında; "ağzımızı açık bırakacak" diyerek yeni aracın yakın zamanda piyasaya sürülecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO