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Aktüel İşte Abdülhamid Han'ın en sevdiği şerbet! Faydası inanılmaz
Aktüel

İşte Abdülhamid Han'ın en sevdiği şerbet! Faydası inanılmaz

Osmanlı saray mutfağında Abdülhamid Han'ın olmazsa olmaz şerbetlerinden ilki nar şerbeti. Nar şerbetinin faydaları arasında karaciğeri temizlemek ve kalp sağlığını korumak yer alıyor. Peki nar şerbetinin faydaları neler? İşte Sultan Abdülhamit Han'ın da çok sevdiği nar şerbetinin faydaları...

Yeniakit Publisher
2021-08-20 08:05:00 -
İşte Abdülhamid Han'ın en sevdiği şerbet! Faydası inanılmaz

Osmanlı saray mutfağı binbir çeşit lezzetleriyle biliniyor. Osmanlı şerbetleri ise özellikle yaz mevsiminde en sevilen içeceklerin arasında yer alıyor. Nar şerbeti ise saray lezzetleri aarsında çok seviliyor. Nar şerbeti ise karaciğeri temizliyor. Peki nar şerbetinin faydaları neler? İşte Sultan Abdülhamit Han'ın da çok sevdiği nar şerbetinin faydaları...

Nar şerbetinin faydaları

1- Karaciğeri temizliyor.

2- Kalp ve damar hastalıklarını önlüyor.

3- Kan basıncınızı dengeliyor.

4- Stres, yorgunluk ve üzüntü duygularına iyi geliyor.

5- Hafızayı güçlendiriyor.

 

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Yorumlar

Murat

Abdülhamid de aynı Tayyip Erdoğan gibi Türk milletine düşman arap hayranı birisiydi. Türk olmayanlara özellikle de Tayyip Erdoğan gibi araplara çok değer verdi sonra ne oldu araplar ayaklandı Türk askerini kahpece türlü türlü işkenceyle şehit ettiler
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murat

ülkeyi savaşmadan ingilize teslim eden bu vatan hainini ne kadar çok seviyorsunuz .Allah belanızı versin
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