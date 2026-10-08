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Gündem Karadeniz'de korsanlık skandalı! Bulgaristan açıklarında İHA saldırısıyla batırılan gemideki 10 denizci için Suriye'den dünyaya acil çağrı!
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Karadeniz'de korsanlık skandalı! Bulgaristan açıklarında İHA saldırısıyla batırılan gemideki 10 denizci için Suriye'den dünyaya acil çağrı!

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Karadeniz'de korsanlık skandalı! Bulgaristan açıklarında İHA saldırısıyla batırılan gemideki 10 denizci için Suriye'den dünyaya acil çağrı!

Karadeniz'in uluslararası sularında sivilleri ve ticari gemileri hedef alan alçak İHA saldırılarının ardından felaket derinleşiyor. Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde kalleşçe hedef alınarak batırılan Togo bayraklı "ALFA WATAN" gemisinin ardından, kaybolan 9'u Suriyeli, 1'i Mısırlı toplam 10 denizcinin akıbeti belirsizliğini korurken, Suriye makamları skandalın peşini bırakmıyor.

Suriye, Karadeniz'de saldırıya uğrayarak batan gemisi ve kayıp mürettebatı için uluslararası denizcilik kurallarına ve denizlerde can güvenliğine ilişkin anlaşmalara saygı duyulması çağrısında bulundu.

Suriye Sınır ve Gümrükler Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 6 Ekim 2026 Salı günü Karadeniz'de Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde bir geminin saldırıya maruz kaldığı ve ardından battığı hatırlatıldı.

Olay sonrası gemide bulunan 9'u Suriyeli, 1'i Mısırlı toplam 10 denizci ile irtibatın kesildiği ve mürettebatın akıbetinin halen meçhul olduğu belirtilen açıklamada, "Arama ve kurtarma çalışmalarının durdurulmasının ardından sağ kurtulan bulunamaması, ölümlerinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. Akıbete ilişkin bilgilerin paylaşılmasında en yüksek doğruluk ve sorumluluğun gözetilmesi ve ailelerin içinde bulunduğu zor insani koşulların dikkate alınması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Sivil ve ticari gemilerin hedef alınmasının ve mürettebatın hayatının tehlikeye atılmasının şiddetle kınandığı açıklamada, olayın deniz seyrüsefer güvenliği ve uluslararası ticaret yolları için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulanarak, uluslararası denizcilik kurallarına ve denizlerde can güvenliğine ilişkin anlaşmalara saygı duyulması çağrısı yapıldı.

 

Uluslararası Denizcilik Örgütüne (IMO) ve Bulgaristan'daki yetkili denizcilik makamlarına acil resmi notalar gönderildiği aktarılan açıklamada, "Bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların belirlenmesi, arama-kurtarma çalışmalarının kesin sonuca ulaşılmadan durdurulma nedenlerinin açıklanması ve gerçeğin ortaya çıkarılması için gemi enkazının su altında incelenmesi imkanının araştırılması" istendi.

Tüm imkanlar tüketilmeden dosyanın kapatılmaması, mağdur yakınlarının belgelenmiş gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve hukuki haklarının korunması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, meselenin insani ve ulusal öncelik taşıdığı ve takipçisi olunacağı belirtildi.

Sınır ve Gümrükler Genel Müdürlüğü, bu davayı yakından takip etmeye devam ettiğini, ilgili taraflarla koordinasyon halinde, hukuki ve uluslararası çerçevelere uygun olarak gerekli adımları atarak hakikatin ortaya çıkarılması, sorumlulukların belirlenmesi, denizcilerin ve ailelerinin haklarının güvence altına alınması için çalıştığını kaydetti.

Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında 6 Ekim'de 2 ticari gemi İHA saldırısına uğramıştı.

Togo bayraklı "ALFA WATAN" gemisi saldırının ardından batmış, Palau bayraklı "Able" adlı gemide yangın çıkmış ve 18 kişilik mürettebat tahliye edilmişti.

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