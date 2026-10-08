Finansal hizmet ve ticarette 0'a varan dev kurumlar vergisi muafiyeti! İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem Akit Grubu Finans Zirvesi'nden duyurdu

İFM’nin sunduğu fiziki ve operasyonel kolaylıkları detaylandıran Ahmet İhsan Erdem, bünyelerindeki 'Tek Durak Büro' sayesinde şirketlerin tüm izin, lisans, idari süreçler ile yabancı çalışanların oturma ve çalışma izinlerini tek çatı altında ışık hızında sonuçlandırdığını söyledi. Katılımcı şirketlere özel hukuk sözleşmelerinde hukuk tercihi yapabilme ve yabancı para birimi cinsinden defter tutabilme esnekliği sağlandığını belirten İFM Genel Müdürü, bürokratik engellerin tamamen kaldırıldığını vurguladı.

"Finansal hizmet ve ticarette %100'e varan dev kurumlar vergisi muafiyeti!"

Finansal hizmet ihracatı, transit ticaret ve nitelikli hizmet merkezleri olmak üzere üç ana alanda tarihi teşviklerin devreye sokulduğunu duyuran Erdem, şartları sağlayan firmalara %100'e varan Kurumlar Vergisi indirimi sunulduğunu kaydetti. Ayrıca BSMV, damga vergisi, finansal faaliyet harcı ve personel gelir vergisinde devasa muafiyetler sağlandığını belirten Ahmet İhsan Erdem, "Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'nın birleştiği İstanbul, Milli Vizyon ekseninde küresel piyasaların yeni çekim merkezi haline gelmiştir. Türk iş dünyasını ve uluslararası devleri İFM çatısı altında yükselmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem'in açıklamaları;

"Bizleri Ekonomide ve Finans'ta Milli Vizyon Zirvesi vesilesiyle bu önemli buluşmayla bir araya getiren Akit Medya Grubu başta olmak üzere tüm tertip komitesine, ev sahibimiz olan VakıfBank'a ve bu etkinliğin gerçekleşmesinde katkı sağlayan destekçilere, sponsorlara ve teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyorum.

Değerli katılımcılar, böylesine önemli bir kitleyi bulmuşken İstanbul Finans Merkezi'nin genel yapısıyla ilgili belli başlı bilgileri vermek isterim. İstanbul Finans Merkezi, Türkiye'nin finansal kapasitesini geliştirme hedefinin somut bir parçası olarak bugün finansal kurum ve kuruluşları, düzenleyici kurumları, teknoloji şirketlerini, yatırımcıları ve profesyonel hizmet sağlayıcılarını aynı finansal ekosistem içerisinde bir araya getirmektedir.

Bu yapı, farklı finansal faaliyetlerin aynı merkez içerisinde yürütülmesine ve uluslararası kurumların Türkiye'de faaliyet göstermesine yönelik bir çerçeve sunmaktadır.

İstanbul Finans Merkezi iki temel bileşen çerçevesinde ele alınabilir. Bunlardan birincisi, içinde bulunduğumuz kampüsün de bir parçası olduğu fiziki altyapıdır. Bugün İstanbul Finans Merkezi sunduğu ofis yapısıyla, modern teknolojik altyapısıyla finans sektörünün ve uluslararası iş dünyasının ihtiyaç duyabileceği, çalışanların ihtiyaç duyabileceği her türlü hususu göz önünde bulundurularak tasarlanmış, inşa edilmiş ve bugün de faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Bununla birlikte İstanbul Finans Merkezi'nin bir diğer önemli bileşeni olan mevzuat altyapısı ve iş yapma kolaylığı bağlamında İstanbul Finans Merkezi'nin sunmuş olduğu çerçevedir. Bu bağlamda İstanbul Finans Merkezi'nin sunduğu avantajları iki temel bileşende ele alabiliriz. Bunlar operasyonel kolaylıklar ve sunulmuş olan vergisel avantajlar ve teşviklerdir.

Operasyonel açıdan değerlendirecek olursak; İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yer alan tek durak büro marifetiyle İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan tüm katılımcılar, şirketler, ilgili tüm izin, lisans ve idari süreçleri başka herhangi bir kurum ve kuruluşa gitmeden tek çatı altından takip edebilmekte ve sonuçlandırabilmektedir. Bununla birlikte, uygun koşulları sağlayan yabancı çalışanlar için yine bu tek durak büro marifetiyle çalışma ve oturma izinleri takip edilebilmektedir. Aynı şekilde yabancı çalışanlar için istisnai çalışma izin imkanları yine bu tek durak büro marifetinde sağlanmaktadır.

Bununla birlikte bir diğer husus; özel hukuk sözleşmelerinde uygulanacak şekilde belli başlı şartların sağlanması halinde İstanbul Finans Merkezi katılımcıları hukuk tercihinde bulunabilmektedir. Bir diğer önemli operasyonel esneklik ve sunmuş olduğu avantaj ise yabancı para birimi cinsinden defter tutabilme imkanını sağlamasıdır.

Vergisel tarafa gelecek olursak; İstanbul Finans Merkezi üç temel faaliyet alanı çerçevesinde özellikle teşvik ve vergisel avantajlar sunmaktadır. Bu sağlanmış olan vergisel avantajlar hepinizin malumu son dönemde Sayın Bakanımızın liderliğinde hummalı bir çalışma çerçevesinde var olanlar günün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda ziyadesiyle pozitif manada revize edildi ve yeni eklenen teşvik unsurlarıyla birlikte ülkemizin var olan potansiyelini İstanbul Finans Merkezi'nin küresel bir finans merkezi olma alanındaki rekabetçiliğini destekler hale getirdi.

Bu bağlamda;

* Birinci faaliyet alanı: Finansal hizmet ihracatı,

* İkinci faaliyet alanı: Transit ticaret,

* Üçüncü faaliyet alanı da: Nitelikli hizmet merkezi faaliyetleridir.

Bu bağlamda, uygun koşulları sağlayan katılımcı şirketler ilgili faaliyetlerine göre %100'e varan kurumlar vergisi indirimi avantajlarından; BSMV, damga vergisi, finansal faaliyet harcı ve personel gelir vergisi alanlarında yine indirimlerden ve muafiyetlerden yararlanabilmektedir.

Bu vesileyle ben tüm iş dünyasını, sadece uluslararası şirketlerimizi, uluslararası çok uluslu şirketleri değil, Türk iş dünyasını da İstanbul Finans Merkezi'nin sunmuş olduğu avantajlardan yararlanmaya ve İstanbul Finans Merkezi'nin sunmuş olduğu bu potansiyelle İstanbul Finans Merkezi'nin yükselmesine ve kendi faaliyetlerinin de küresel bir boyut kazanmasına yönelik bu fırsatı değerlendirmelerini arz ediyorum.

Bu yapı, uluslararası şirketler ve finansal kuruluşlar için faaliyet alanlarına göre şekillenen bir teşvik ve operasyon çerçevesi sunmaktadır.

Değerli konuklar, önümüzdeki dönemde teknoloji, yeşil dönüşüm ve yüksek katma değerli yatırımlar Türkiye'nin yatırım gündeminde önemini korumaktadır. İstanbul Finans Merkezi de finans sektörü, teknoloji şirketleri ve ilgili profesyonel hizmet sağlayıcılarının faaliyet gösterebildiği altyapısıyla bu gelişen ekosistemin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Malumunuz, tarih boyunca ticaretin, finansın ve ekonomik etkileşimin önemli merkezlerinden biri olan İstanbul; bugün güçlü bir iş dünyasına, gelişen teknoloji ve girişimcilik kapasitesine ve geniş bir finansal ekosisteme sahiptir. Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve küresel piyasalarla güçlü ilişkileri, Türkiye'nin iç pazarıyla birlikte İstanbul'un uluslararası finans merkezi olma konumunu desteklemektedir.

Değerli katılımcılar, bugünün teması olan 'Ekonomide Milli Vizyon'; üretim gücü, teknoloji kapasitesi, nitelikli insan kaynağı ve finansal imkanların birlikte değerlendirildiği bütüncül bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. İstanbul Finans Merkezi olarak odağımız ise bu yapının finansal boyutunun güçlendirilmesine katkı sağlamak, finansal kurumların ve uluslararası şirketlerin Türkiye'de faaliyet göstermesine yönelik altyapıyı, operasyonel imkanları ve finansal ekosistemin derinleştirilmesine katkı sağlamaktır.

Bu vesileyle, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e başta olmak üzere zirvenin düzenlenmesine öncülük eden Akit Medya Grubu'na, zirvenin İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilmesine katkı sağlayan tüm kurumlara, değerli konuşmacılarımıza ve finans alanındaki değerli konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. Ve bugün burada bizlerle olan tüm konuklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Zirvenin ekonomi ve finans alanında verimli değerlendirmelere ve yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum."