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Gündem Bakan Işıkhan kamu çalışanlarına müjdeyi verdi! Memur ve işçi için izinler artırıldı
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Bakan Işıkhan kamu çalışanlarına müjdeyi verdi! Memur ve işçi için izinler artırıldı

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Bakan Işıkhan kamu çalışanlarına müjdeyi verdi! Memur ve işçi için izinler artırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplanan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında kamu çalışanlarının haklarını güçlendirecek tarihi adımlar değerlendirildi. Memur ve işçi ayrımı yapmaksızın kadın çalışanların analık izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını hatırlatan Bakan Işıkhan, kamu personel sisteminin "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda yeniden şahlandırılacağını bildirdi.

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında gerçekleşti. Kadın çalışanların annelik izninin 24 haftaya çıkarıldığını hatırlatan Bakan Işıkhan, "Bugün geldiğimiz noktada geçmişten bugüne önemli kazanımlar sağladığımız kamu personel sistemimizin mevcut ihtiyaçlar ve geleceğin kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gereken bazı yönlerinin bulunduğunu görüyoruz. Buradaki amacımız bugüne kadar oluşturulan birikimlerin ve kazanımların üzerine yeni ve daha güçlü bir yapı inşa etmektir" dedi.

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), ‘Kamu Personel Sistemine İlişkin Düzenleme İhtiyacı Bulunan Hususlar’ gündemiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplandı. Bakan Işıkhan, toplantıda kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde sunulabilmesinin temel unsurlarından birinin güçlü ve nitelikli bir kamu personel sistemine sahip olmak olduğunu belirterek, "Kamu çalışanlarımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi, hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi kadar kamu hizmetlerinin değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek bir insan kaynağı yapısıyla yürütülmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu anlayışla Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar kamu personel sistemimizin geliştirilmesine yönelik pek çok önemli düzenlemeyi hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

 

Bu düzenlemelerin en önemlilerinden birinin de kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının toplu sözleşme yoluyla belirlenmesine fırsat tanıyan 2010 yılı Anayasa değişikliği olduğuna vurgu yapan Işıkhan, "Bu düzenleme, kamu görevlilerimizin sendikal hakları ve toplu pazarlık süreçleri bakımından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Nitekim, 2002 yılında kamu çalışanlarımız arasında yüzde 47 seviyesinde olan sendikalaşma oranı, bugün yüzde 78’e ulaşmıştır. Kamu görevlilerimizin örgütlenme hakkını daha etkin şekilde kullanmaya başlaması, çalışma hayatında demokratik katılımın ve sosyal diyaloğun güçlenmesine de katkı sağlamıştır" diye konuştu.

"İşçilerle birlikte kadın kamu çalışanlarımızın analık iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık"

Bakan Işıkhan, son dönemdeki düzenlemelere de değinerek, "İşçilerle birlikte kadın çalışanlarımızın analık iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkararak, çalışanlarımızın aile ve çalışma hayatını birlikte sürdürebilmelerini destekleyen önemli bir düzenlemeyi de daha hayata geçirmiştik" dedi.

Kamu personel sisteminin statik bir yapı olmadığını belirten Işıkhan, "Kamu hizmetlerinin niteliği, çalışma hayatının şartları, teknolojik gelişmeler, demografik değişimler ve kamu yönetiminin ihtiyaçları zaman içerisinde de değişebilmektedir. Dolayısıyla kamu personel mevzuatımızın da bu değişim ve dönüşümlere uyum sağlayacak şekilde belirli aralıklarla gözden geçirilmesi de kaçınılmazdır. Bugün geldiğimiz noktada geçmişten bugüne önemli kazanımlar sağladığımız kamu personel sistemimizin mevcut ihtiyaçlar ve geleceğin kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gereken bazı yönlerinin bulunduğunu görüyoruz. Buradaki amacımız bugüne kadar oluşturulan birikimlerin ve kazanımların üzerine yeni ve daha güçlü bir yapı inşa etmektir" açıklamasında bulundu.

 

"KPDK başta olmak üzere sosyal diyalog mekanizmalarını geleceğin sisteminin şekillendirildiği istişare alanları olarak değerlendiriyoruz"

Bakan Işıkhan, kamu personel sisteminin temel unsurlarından birinin de sosyal diyalog mekanizmalarının etkin şekilde kullanımı olduğuna vurgu yaparak, "Bizler her zaman kamu görevlileri sendikalarımızı ve konfederasyonlarımızı kamu personel sistemine ilişkin çalışmalarımızın önemli paydaşları olarak gördük. Kamu Personeli Danışma Kurulu başta olmak üzere sosyal diyalog mekanizmalarını geleceğin sisteminin şekillendirildiği istişare alanları olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışın somut bir örneği olarak 22 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiğimiz son Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında çalışma hayatına ilişkin güncel şartlar çerçevesinde 4688 sayılı Kanun’da yapılabilecek düzenlemeler konusunda siz değerli sendikalarımızın, konfederasyonlarımızın görüş önerilerini ve değerlendirmelerini aldık. Amacımız, gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları da öngören, kamu hizmetlerinin niteliğini ve çalışanlarımızı çalışma hayatı ile destekleyen bütüncül bir sistem oluşturabilmektir" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda güçlü, etkin ve vatandaş odaklı bir kamu yönetiminin tesis edilmesinde, nitelikli ve motivasyonu yüksek bir kamu personel yapısının büyük önem taşıdığına inandıklarını kaydederek, "Bu nedenle kamu personel sisteminde ihtiyaç duyulan düzenlemeleri sosyal tarafların görüş ve önerilerini dikkate alarak, ortak akıl ve istişare anlayışı içerisinde şekillendirmeyi önemsiyoruz. Bu düşüncelerle Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantımızın ülkemiz, kamu çalışanlarımız ve kamu yönetimimiz açısından hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum" dedi.

Toplantıya Memur-Sen, Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ile 11 hizmet kolunda yetkili sendikalar ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

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