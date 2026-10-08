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Sivas'ta binlerce yıllık dev keşif heyecana neden oldu! Arkeoloji dünyasını sarsan tarihi arşiv gün yüzüne çıkarıldı!

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Sivas'ta binlerce yıllık dev keşif heyecana neden oldu! Arkeoloji dünyasını sarsan tarihi arşiv gün yüzüne çıkarıldı!

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldızeli ilçesindeki antik Samuha Hitit Kenti olan Kayalıpınar kazılarında arkeoloji dünyasını sarsacak büyük bir keşfi duyurdu.

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Foto - Sivas'ta binlerce yıllık dev keşif heyecana neden oldu! Arkeoloji dünyasını sarsan tarihi arşiv gün yüzüne çıkarıldı!

Küçük bir alanda başlayan ve yıllardır süren çalışmalarda bugüne kadar 184 çivi yazılı tablet ve tablet parçası çıkarıldığını aktaran Şimşek, bu yıl ise Hitit Kralı 2'nci Tudhaliya dönemine ait devasa bir kraliyet arşivine ulaşıldığını belirtti.

#2
Foto - Sivas'ta binlerce yıllık dev keşif heyecana neden oldu! Arkeoloji dünyasını sarsan tarihi arşiv gün yüzüne çıkarıldı!

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kayalıpınar kazı çalışmasında bulunan eserlerle ilgili açıklama yaptı. Vali Şimşek, kazılarda binlerce yıllık geçmişin izlerini gün yüzüne çıkaran önemli bulgulara ulaşıldığını belirterek, "Kayalıpınar'da, binlerce yıllık geçmişin izlerini gün yüzüne çıkaran kazı çalışmalarında yeni ve heyecan verici bulgulara ulaştık. Bildiğiniz üzere Yıldızeli ilçemizde bulunan ve yaklaşık 3 bin 800 yıllık geçmişe sahip Kayalıpınar, antik adıyla Samuha Hitit Kenti, Hitit Devleti'nin önemli siyasi, askerî ve dinî merkezlerinden birisi. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayelerinde 2005 yılında başlayan, Koç Üniversitesi tarafından yürütülen kazı çalışmalarında tarihe ışık tutacak çok kıymetli eserler gün yüzüne çıkarılmıştı. Bu anlamda bugüne kadar çıkarılan çivi yazılı tablet ve tablet parçası sayısı 184'e ulaşmış durumda. Bu eserlerden 4’ü, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Geleceğe Miras' sergisinde yer almış ve hepimizi gururlandırmıştı" dedi.

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Foto - Sivas'ta binlerce yıllık dev keşif heyecana neden oldu! Arkeoloji dünyasını sarsan tarihi arşiv gün yüzüne çıkarıldı!

'PEK ÇOK KONUDA ÖNEMLİ BİLGİLER SUNUYOR' Bu yılki kazılarda ekibin çok daha büyük ve tarihi bir keşfe imza attığını söyleyen Vali Şimşek, "Kazılarda Hitit Kralı 2'nci Tudhaliya dönemine ait kraliyet arşivine ulaştı. Gerçekten bu keşif, yalnızca Anadolu tarihi açısından değil, dünya arkeolojisi açısından da büyük önem taşıyor. Öyle ki bilim insanları, bu buluntuları 1906 yılında Hattuşa'da keşfedilen tabletlerden sonraki en önemli Hitit arşiv keşiflerinden biri olarak değerlendirmektedir. Bu yönüyle Kayalıpınar'da ortaya çıkarılan kraliyet arşivinin, 21'inci yüzyılın en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.

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Foto - Sivas'ta binlerce yıllık dev keşif heyecana neden oldu! Arkeoloji dünyasını sarsan tarihi arşiv gün yüzüne çıkarıldı!

Ortaya çıkarılan ve yaklaşık 3 bin 400 yıl öncesine ait bu tabletler, Hititlerin devlet yönetiminden askerî faaliyetlerine, inanç dünyasından günlük yaşamlarına kadar pek çok konuda önemli bilgiler sunuyor bizlere. İnanıyorum ki gün yüzüne çıkarılan bu belgeler, Hititlerin siyasi, idari, askerî, dinî ve kültürel yapısının daha iyi anlaşılmasına ve Anadolu tarihinin bilinmeyen yönlerinin aydınlatılmasına önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

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Foto - Sivas'ta binlerce yıllık dev keşif heyecana neden oldu! Arkeoloji dünyasını sarsan tarihi arşiv gün yüzüne çıkarıldı!

'DESTEKLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ' Çalışmalara desteklerini sürdüreceklerini belirten Vali Şimşek, "Bizler de Sivas Valiliği olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte, bu eşsiz tarihi mirasımızın korunması, gün yüzüne çıkarılması, tarih ve kültür turizmine kazandırılması anlamında desteklerimizi sürdüreceğiz.

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Foto - Sivas'ta binlerce yıllık dev keşif heyecana neden oldu! Arkeoloji dünyasını sarsan tarihi arşiv gün yüzüne çıkarıldı!

Bu vesileyle kazı çalışmalarına verdikleri desteklerden dolayı başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere, Koç Üniversitemize, Kazı Başkanımız Doç. Dr. Çiğdem Maner ve ekibine, çalışmalara çok kıymetli bilimsel katkılar sunan Prof. Dr. Daniel Schwemer'e ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu önemli keşfin Sivas'ımıza, ülkemize ve bilim dünyasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. (DHA)

#7
Foto - Sivas'ta binlerce yıllık dev keşif heyecana neden oldu! Arkeoloji dünyasını sarsan tarihi arşiv gün yüzüne çıkarıldı!

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Foto - Sivas'ta binlerce yıllık dev keşif heyecana neden oldu! Arkeoloji dünyasını sarsan tarihi arşiv gün yüzüne çıkarıldı!

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