Sivas'ta binlerce yıllık dev keşif heyecana neden oldu! Arkeoloji dünyasını sarsan tarihi arşiv gün yüzüne çıkarıldı!

'PEK ÇOK KONUDA ÖNEMLİ BİLGİLER SUNUYOR' Bu yılki kazılarda ekibin çok daha büyük ve tarihi bir keşfe imza attığını söyleyen Vali Şimşek, "Kazılarda Hitit Kralı 2'nci Tudhaliya dönemine ait kraliyet arşivine ulaştı. Gerçekten bu keşif, yalnızca Anadolu tarihi açısından değil, dünya arkeolojisi açısından da büyük önem taşıyor. Öyle ki bilim insanları, bu buluntuları 1906 yılında Hattuşa'da keşfedilen tabletlerden sonraki en önemli Hitit arşiv keşiflerinden biri olarak değerlendirmektedir. Bu yönüyle Kayalıpınar'da ortaya çıkarılan kraliyet arşivinin, 21'inci yüzyılın en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.