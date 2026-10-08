Sivas'ta binlerce yıllık dev keşif heyecana neden oldu! Arkeoloji dünyasını sarsan tarihi arşiv gün yüzüne çıkarıldı!

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kayalıpınar kazı çalışmasında bulunan eserlerle ilgili açıklama yaptı. Vali Şimşek, kazılarda binlerce yıllık geçmişin izlerini gün yüzüne çıkaran önemli bulgulara ulaşıldığını belirterek, "Kayalıpınar'da, binlerce yıllık geçmişin izlerini gün yüzüne çıkaran kazı çalışmalarında yeni ve heyecan verici bulgulara ulaştık. Bildiğiniz üzere Yıldızeli ilçemizde bulunan ve yaklaşık 3 bin 800 yıllık geçmişe sahip Kayalıpınar, antik adıyla Samuha Hitit Kenti, Hitit Devleti'nin önemli siyasi, askerî ve dinî merkezlerinden birisi. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayelerinde 2005 yılında başlayan, Koç Üniversitesi tarafından yürütülen kazı çalışmalarında tarihe ışık tutacak çok kıymetli eserler gün yüzüne çıkarılmıştı. Bu anlamda bugüne kadar çıkarılan çivi yazılı tablet ve tablet parçası sayısı 184'e ulaşmış durumda. Bu eserlerden 4’ü, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Geleceğe Miras' sergisinde yer almış ve hepimizi gururlandırmıştı" dedi.