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Gündem İçişleri Bakanı Çiftçi’den Yunanistan'a: Suçluların sığınağı olmayın! 60 suçluyu biran önce bize verin
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İçişleri Bakanı Çiftçi’den Yunanistan'a: Suçluların sığınağı olmayın! 60 suçluyu biran önce bize verin

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İçişleri Bakanı Çiftçi’den Yunanistan'a: Suçluların sığınağı olmayın! 60 suçluyu biran önce bize verin

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan’da Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile gerçekleştirdiği görüşmede, Yunanistan’ın suçluların sığınağı olmaması gerektiğini belirterek Türkiye’nin istediği 60 suçlunun bir an önce Türkiye’ye iade edilmesini istedi. Çiftçi “Türkiye’nin huzurunu ve güvenliğini tehdit edenler şunu iyi bilmelidir: Sınırın ötesine geçmek, adaletin dışına çıkmak değildir. Biz suçlunun peşini sınırda bırakmayız" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan’da Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çiftçi, görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Yunanistan suçluların sığınağı olmamalı. Bugün Yunanistan’daki temaslarımız kapsamında Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Sayın Michalis Chrisochoidis ile bir araya geldik. Görüşmemizde terör, organize suç örgütleriyle mücadele ve aranan şahısların iadesi konusundaki beklentilerimizi açıkça ortaya koyduk.”

“Yunan makamlarınca tutuklu bulunan 60 şahıs arasında kırmızı bültenle aranan suç örgütü mensupları da bulunuyor. İade şartları oluşan şahısların işlemlerinin daha fazla geciktirilmeden tamamlanmasını ve Türkiye’ye teslim edilmelerini muhatabımıza kararlı bir şekilde ifade ettik. İade sürecinde ortaya çıkan hiçbir gecikme, suçlulara zaman kazandırmamalı, süreci sekteye uğratacak hiçbir uygulamaya asla geçit verilmemelidir."

"Mültecilik mekanizması suçluların adaletten kaçış yolu olamaz. Interpol üzerinden hızlı bilgi paylaşımı sağlanmalı, şartları oluşan kişiler hakkında iade ve geri kabul süreçleri etkin biçimde işletilmelidir. Suçlular sınırları aşsa da adaletten kaçamaz.”

Bakan Çiftçi açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Güvenlik güçlerimiz FETÖ, PKK/PYD, DEAŞ ve DHKP/C gibi terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Terörsüz Türkiye hedefimizi sekteye uğratabilecek hiçbir girişime müsamaha gösterilmemeli, terör örgütlerinin farklı yapılanmalar ve yasal faaliyet görüntüsü altında varlıklarını sürdürmelerine, kendilerine yeni hareket alanları oluşturmalarına fırsat verilmemelidir."

"Türkiye’nin huzurunu ve güvenliğini tehdit edenler şunu bilmelidir: Sınırın ötesine geçmek, adaletin dışına çıkmak değildir. Biz suçlunun peşini sınırda bırakmayız."

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