Dünyanın gözü Antalya'dayken Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'dan tarihi hamle! Anadolu'nun bin yıllık mirası uzay devleriyle buluştu!

Projenin temel felsefesini oluşturan bereket, birikim ve beceri temelleri üzerinde yükselen alanda, Anadolu motifleri ve kadim desenler çağdaş tasarım diliyle harmanlanarak uzay temasıyla yeniden hayat buldu. Kadın kooperatiflerinin ürettiği özgün ürünler, yerel girişimcilerin katma değerli yenilikçi çalışmaları ve usta zanaatkarların asırlık el emeği eserleri, dünyanın dört bir yanından gelen yabancı delegeler ve astronotlar için unutulmaz hatıralara dönüştü. Alanda oluşturulan geniş yelpazedeki tematik duraklarda Isparta gülünden lavantaya, köklü Türk kahvesi ve lokum kültüründen Anadolu’nun kavanozdaki eşsiz lezzetlerine, Kapadokya’nın toprak ürünlerinden asırlık kilim ve keçe dokumalarına kadar zengin bir üretim zinciri sergileniyor. Ziyaretçiler yalnızca bu ürünleri tanımakla kalmıyor; ebru sanatının sudaki dansına, fığla bardağı yapımına, geleneksel ve uzay temalı taş baskı tekniklerine, kilim dokuma tezgahlarına ve su kabağı işlemeciliğine bizzat dahil olarak canlı bir atölye deneyimi yaşıyor. Konuklara sunulan Antalya’nın tescilli yanık dondurması, serinletici geleneksel limonata, taze çekilmiş Türk kahvesi, lokum ve ferahlatıcı kolonya ikramları ise Türk misafirperverliğini dünyaya hissettiriyor.