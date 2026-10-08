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Dünyanın gözü Antalya'dayken Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'dan tarihi hamle! Anadolu'nun bin yıllık mirası uzay devleriyle buluştu! Pakistan savaşa dahil oldu! Savaş uçakları Yemen’i vurdu Bilal Erdoğan çağrı yaptı Otomobil parası yüzünden dehşet saçtı: Baba ile oğlunun katiline 27 yıl 6 ay hapis cezası PTT’nin kargo kamyonu 25 metrelik köprüden uçtu: Aracın parçaları dört bir yana dağıldı Kırmızı ışıkta geçip polisten kaçmaya çalıştı: Havadan dronla tespit edilen sürücüye dev ceza! Uyuşturucu parasını altına çevirdiler! Türkiye’ye uzanan 210 milyon euroluk hat çökertildi THY’nin yolcu trafiği hız kesmedi: Eylülde 9 milyon yolcu taşıdı Yüreklerin ağza geldiği dehşet anı: Engelli evlatlarımızı taşıyan servis aracı otomobille çarpıştı! Polis 81 ilde araçları tek tek kontrol etmeye başladı! Aracında olmayan sürücülere anında ceza!
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Dünyanın gözü Antalya'dayken Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'dan tarihi hamle! Anadolu'nun bin yıllık mirası uzay devleriyle buluştu!

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Dünyanın gözü Antalya'dayken Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'dan tarihi hamle! Anadolu'nun bin yıllık mirası uzay devleriyle buluştu!

Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026) Emine Erdoğan’ın himayelerinde hayata geçirilen "Anadoludakiler Bazaar Space Mission", Türkiye'nin milli uzay vizyonunu ve köklü kültür diplomasisini dünyaya sergiledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kurulan özel alanda, Anadolu'nun kadim zanaatları, bereketli toprakları ve kadın kooperatiflerinin göz nuru ürünleri küresel uzay delegasyonunun ve astronotların beğenisine sunuldu.

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Foto - Dünyanın gözü Antalya'dayken Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'dan tarihi hamle! Anadolu'nun bin yıllık mirası uzay devleriyle buluştu!

Dünyanın en prestijli uzay zirvesi 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) Antalya’da devam ederken, Türkiye yalnızca teknoloji ve bilim alanında değil, kültürel diplomaside de ezber bozan bir projeye imza atıyor. Emine Erdoğan himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve kalkınma ajanslarının iş birliğiyle yürütülen Anadoludakiler Projesi, kongre kapsamında kurulan "Anadoludakiler Bazaar Space Mission" ile kapılarını dünya uzay delegasyonuna açtı. "Where Anatolia Meets Space/Anadolu’nun Uzayla Buluştuğu Yer" vizyonuyla kurgulanan bu özel alan, insanlığın derin uzaya uzanan keşif yolculuğu ile Anadolu coğrafyasının binlerce yıllık bilgi, tasarım ve üretim hafızası arasında güçlü bir sembolik bağ kuruyor. Uzayın insanlık için yeni ufukları temsil ettiği bu çağda Anadolu, medeniyetlerin ortak mirasını ve bereketini kongre katılımcılarının deneyimine sunuyor.

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Foto - Dünyanın gözü Antalya'dayken Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'dan tarihi hamle! Anadolu'nun bin yıllık mirası uzay devleriyle buluştu!

Projenin temel felsefesini oluşturan bereket, birikim ve beceri temelleri üzerinde yükselen alanda, Anadolu motifleri ve kadim desenler çağdaş tasarım diliyle harmanlanarak uzay temasıyla yeniden hayat buldu. Kadın kooperatiflerinin ürettiği özgün ürünler, yerel girişimcilerin katma değerli yenilikçi çalışmaları ve usta zanaatkarların asırlık el emeği eserleri, dünyanın dört bir yanından gelen yabancı delegeler ve astronotlar için unutulmaz hatıralara dönüştü. Alanda oluşturulan geniş yelpazedeki tematik duraklarda Isparta gülünden lavantaya, köklü Türk kahvesi ve lokum kültüründen Anadolu’nun kavanozdaki eşsiz lezzetlerine, Kapadokya’nın toprak ürünlerinden asırlık kilim ve keçe dokumalarına kadar zengin bir üretim zinciri sergileniyor. Ziyaretçiler yalnızca bu ürünleri tanımakla kalmıyor; ebru sanatının sudaki dansına, fığla bardağı yapımına, geleneksel ve uzay temalı taş baskı tekniklerine, kilim dokuma tezgahlarına ve su kabağı işlemeciliğine bizzat dahil olarak canlı bir atölye deneyimi yaşıyor. Konuklara sunulan Antalya’nın tescilli yanık dondurması, serinletici geleneksel limonata, taze çekilmiş Türk kahvesi, lokum ve ferahlatıcı kolonya ikramları ise Türk misafirperverliğini dünyaya hissettiriyor.

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Foto - Dünyanın gözü Antalya'dayken Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'dan tarihi hamle! Anadolu'nun bin yıllık mirası uzay devleriyle buluştu!

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü öncülüğünde yerel kalkınma hamlesinin uluslararası arenadaki vitrini haline gelen Anadoludakiler Pazarı, Türkiye’nin kültürel derinliğini modern bir anlatıyla dünyaya aktarıyor. Kırsal kalkınmayı destekleyen ve üretici-girişimci-tüketici zincirini sürdürülebilir bir çerçeveye oturtan bu vizyoner platform, 100’ü aşkın ülkeden Antalya’ya gelen binlerce katılımcının ülkelerine dönerken Anadolu’nun ruhunu, üretim gücünü ve hikayesini taşıyan birer kültür elçisine dönüşmesini sağlıyor.

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